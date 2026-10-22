जबलपुर में बड़ा हादसा! प्रतिमा विसर्जन के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आए कई लोग; 2 की मौत
जबलपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। विसर्जन के दौरान जुलूस लेकर जा रहे लोग हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए और 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस में कई लोग हाईटेंशन तार की चपेट में गए, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 5 लोग घायल भी हुए हैं। इस घटना के बाद विसर्जन के लिए मौजूद भीड़ में अफरा-तफरी मच गई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।
हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई प्रतिमा
मामला जबलपुर के मझौली सिविल लाइन इलाके का है। यहां विसर्जन के लिए जा रही प्रतिमा ऊपस से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई। इस दौरान प्रतिमा को हाथ में लिए लोगों को करंट का झटका लगा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान लोगों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की,लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 5-6 लोग बिजली के झटके से बुरी तरह घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए तुरंत एंबुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।
मृतकों की हुई पहचान
इस हादसे के भीड़ में अफरा-तफरी मच गई। जब स्थिति थोड़ी संभली तो पता चला कि हादसे में विकास राजपूत और प्रिंस चौहान की मौत हो गई है। मामले की सूचना प्रशासन को दी गई, तो टीम पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की। इस दौरान घायलों को बेहतर इलाज के लिए मेडकिल कॉलेज रेफर कर दिया गया है।
जबलपुर जिले के मझौली थाना क्षेत्र में रात करीब 1 बजे सिविल लाइन पाठ की प्रतिमा नरीली तालाब में विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी। प्रतिमा के साथ 50 से अधिक लोग सिविल लाइन के पास पहुंचे थे इस दौरान 440 वोल्ट के तार को ऊपर उठाया गया, जो हाईटेंशन लाइन से टच हो गया ओर करंट फैलने पर तार टूटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली पर गिर गया,इस दौरान ट्रैक्टर में बैठे विकास राजपूत (22), प्रिंस चौहान (23) की मौके पर ही मौत हो गई,जबकि अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना में मयंक राजपूत, विक्की रैकवार, मनीष राजपूत और आयुष रैकवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें पहले मझौली स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
अस्पताल में नहीं था डॉक्टर
स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के बाद घायलों को तुरंत मझौली स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां स्टाफ नहीं था, डॉक्टर भी करीब आधे घंटे बाद अस्पताल पहुंचे तब तक विकास और प्रिंस की मौत हो चुकी थी। पहले भी पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों और समिति के सदस्यों की बैठक में बिजली के तार नीचे लटकने की जानकारी दी गई थी। इन्हें ठीक कराने के लिए भी कहा गया था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। इसके चलते यह हादसा हुआ।
रिपोर्ट विजेन्द्र यादव
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