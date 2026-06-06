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MP में धार्मिक स्थल से चोरी हुआ 6 महीने का बच्चा, पुलिस ने चंद घंटों बाद फिल्मी अंदाज में 400 km दूर से किया बरामद

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी, मध्य प्रदेश
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आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद रतलाम पुलिस शनिवार को आरोपियों, बच्चे और उसके माता-पिता को लेकर शिवपुरी से जावरा रवाना हो गई। पुलिस का कहना है कि वह इस वारदात में किसी बड़े गैंग के सक्रिय होने को लेकर भी जांच कर रही है।

MP में धार्मिक स्थल से चोरी हुआ 6 महीने का बच्चा, पुलिस ने चंद घंटों बाद फिल्मी अंदाज में 400 km दूर से किया बरामद

मध्य प्रदेश के जावरा शहर की प्रसिद्ध हुसैन टेकरी से हाल ही में 6 महीने का एक बच्चा चोरी हो गया, लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से की गई त्वरित कार्रवाई से कुछ ही घंटों बाद उस बच्चे को शिवपुरी में एक बस से फिल्मी अंदाज में बरामद कर लिया गया। रतलाम पुलिस से मिली सूचना पर शिवपुरी पुलिस ने पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां डेढ़ घंटे की मशक्कत और दर्जनों वाहनों की तलाशी के बाद दिल्ली जा रही कमला बस से मासूम को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इस दौरान बच्चे को चुराकर ले जा रहे एक महिला और एक पुरुष को हिरासत में लिया गया, आरोपी राजस्थान के झालावाड़ जिले के रहने वाले हैं, उनके साथ एक 13 साल का बच्चा भी मिला है।

शिवपुरी पुलिस की तारीफ इसलिए भी हो रही है कि उसने यह बरामदगी ऐसे हालात में की, जब उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आरोपी महिला-पुरुष किस वाहन में सवार हैं। रतलाम पुलिस ने सिर्फ कुछ संदिग्धों के फोटो और लोकेशन भेजी थी। लेकिन इसके बाद भी करीब डेढ़ घंटे तक चली चेकिंग के दौरान पुलिस ने 15 कारों और 8-10 यात्री बसों की तलाशी लेते हुए आरोपियों को धर दबोचा। इस दौरान कुछ देर हाईवे पर जाम भी लग गया। आखिरकार इंदौर से दिल्ली जा रही कमला बस में एक महिला, एक पुरुष, 13 वर्षीय किशोर और उनके साथ अगवा हुआ बच्चा मिल गया।

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सागर से जावरा टेकरी पहुंचे थे बच्चे के माता-पिता

अगवा हुए मासूम बच्चे की पहचान अयान खान के रूप में हुई है, जो कि सागर जिले का रहने वाला है। उसके पिता साहिल खान ने बताया कि वे अपनी पत्नी शाहीन और बेटे के साथ करीब 10 दिन पहले जावरा स्थित हुसैन टेकरी पर दीदार के लिए आए थे। शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे जब परिवार वहां सो रहा था, तभी एक अज्ञात महिला सोते हुए अयान को उठा ले गई।

बच्चा गायब होने के करीब 10 मिनट बाद परिवार को बच्चे के गायब होने का पता चला, जिसके बाद उन्होंने डायल-112 के जरिए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी तुरंत आसपास के जिलों की पुलिस को अपहृत बच्चे के साथ साथ संदिग्धों की तस्वीरें भेजते हुए नाकों पर वाहनों की तलाशी लेने को कहा।

राजस्थान के झालावाड़ जिले के रहने वाले हैं आरोपी महिला-पुरुष

गिरफ्त में आने के बाद शुरुआती पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना नाम रूपा रैगर और पुरुष ने निजाम मंसूरी बताया। दोनों राजस्थान के झालावाड़ के रहने वाले हैं और एक-दूसरे को मुंहबोला भाई-बहन बता रहे हैं। उनके साथ निजाम का 13 साल का बेटा भी मिला। रूपा ने पूछताछ में बताया कि उसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए उसने बच्चे का अपहरण किया।

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रतलाम, उज्जैन होते हुए इंदौर पहुंचे थे आरोपी

जांच में सामने आया कि आरोपी जावरा से रतलाम, फिर उज्जैन होते हुए इंदौर पहुंचे थे और वहां से दिल्ली जाने वाली बस में सवार हुए थे। बच्चे के रेस्क्यू की सूचना मिलते ही अयान के माता-पिता शिवपुरी पहुंच गए। मामला जावरा का होने के कारण शिवपुरी पुलिस ने बच्चे और आरोपियों को रतलाम पुलिस के हवाले कर दिया है। शनिवार को रतलाम पुलिस आरोपियों, बच्चे और उसके माता-पिता को लेकर रवाना हो गई। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि बच्चे को राजस्थान या दिल्ली ले जाने के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं था।

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लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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