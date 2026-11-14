MP में मिला हाथी जैसे विशाल जीव का 65 लाख साल पुराना जबड़ा, दिखने में है बेहद डरावना; लोग करने लगे पूजा
यह जीव मुख्य रूप से शाकाहारी था। इसके बड़े दांतों पर पास-पास उभरी हुई इनेमल की धारियां और दाढ़ों पर प्लेट जैसी संरचनाएं थीं, जो इसे अलग-अलग तरह की वनस्पतियों को चबाने में मदद करती थीं।
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित नर्मदा घाटी से एक विशाल, प्रागैतिहासिक, हाथी जैसे स्तनधारी जीव का 65 लाख साल पुराना जीवाश्म (निचला जबड़ा) मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जबड़ा जिस भी जीव का है, उसकी ऊंचाई लगभग 10.5 फीट और वजन हजारों टन रहा होगा। जिसके बाद इसके मेमथ हाथी के जबड़े के जीवाश्म होने की संभावना काफी बढ़ गई है। इस खोज के बाद, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) की चार सदस्यीय टीम ने मौके का मुआयना किया। वहीं
किसी विशान स्तनधारी जीव का यह 'जबड़ा' दिखने में बेहद डरावना है और जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर, देवरी तहसील के पतई गांव के पास नदी के कटाव के कारण सामने आया। बच्चों को खेलते समय मिट्टी में धंसे मिले दांतों कीआकृति वाले इस पत्थर को देख ग्रामीण इसे अज्ञात देवता मानकर पूजा करने लगे।
'हाथी जैसे स्तनधारी जीव का है जबड़ा'
इस बारे में जानकारी देते हुए सागर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड वरिष्ठ प्रोफेसर पी.के. कथल ने कहा, कि 'यह जीवाश्म विलुप्त हो चुकी 'स्टेगोडॉन नामाडिकस' प्रजाति का माना जा रहा है, जो कि हाथी जैसा एक विशाल, सूंड वाला स्तनधारी जीव था। यह जीव विलुप्त होने से पहले मध्य से लेकर उत्तर प्लीस्टोसीन काल के दौरान मध्य भारत में पाया जाता था।
विशेषज्ञ बोले- शाकाहारी जीव का है जबड़ा
इस जीव के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, 'यह प्रागैतिहासिक जीव कंधों तक लगभग 3.2 मीटर (10.5 फीट) ऊंचा था और इसका वजन लगभग 7.5 मीट्रिक टन रहा होगा। इसका विशाल शरीर और खास तरह के दांत इसकी मुख्य विशेषताएं थीं।' प्रोफेसर कथल ने बताया कि यह जीव मुख्य रूप से शाकाहारी था। इसके बड़े दांतों पर पास-पास उभरी हुई इनेमल की धारियां और दाढ़ों पर प्लेट जैसी संरचनाएं थीं, जो इसे अलग-अलग तरह की वनस्पतियों को चबाने में मदद करती थीं।
जीवाश्म विज्ञान अनुसंधान के लिहाज से बड़ी खोज
पीटीआई (PTI) से बातचीत में उन्होंने बताया कि '65 लाख साल पुराने इस जबड़े के मिलने से नर्मदा घाटी के प्राचीन पर्यावरण, प्रागैतिहासिक जीवन और मानव विकास के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।' उनके साथ ही अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि जीवाश्म विज्ञान (पेलियोन्टोलॉजिकल) अनुसंधान के लिहाज से यह खोज काफी महत्वपूर्ण है।
GSI की चार सदस्यीय टीम ने भी किया इलाके का दौरा
उन्होंने आगे कहा कि पतई घाट के पास मिला यह जीवाश्म, इस क्षेत्र के प्राचीन पर्यावरण और मानव विकास के इतिहास को समझने में एक और महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। उधर देवरी तहसील के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) अंकित जैन ने बताया कि शुक्रवार को भोपाल से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की चार सदस्यीय टीम ने जीवाश्म की जांच के लिए मौके का दौरा किया।
जैन ने कहा, 'भूवैज्ञानिक हसन मजाज समेत वैज्ञानिकों की टीम ने जीवाश्म की संरचना और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। उम्मीद है कि टीम जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, जिसके बाद इस जीवाश्म की वैज्ञानिक पहचान और ऐतिहासिक महत्व के बारे में और स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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