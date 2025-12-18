सिंगरौली में 6 लाख पेड़ काटे जा रहे, अडानी को पूरा जंगल लुटा दिया; कांग्रेस का बड़ा आरोप

संक्षेप: पूरा मामला अहमदाबाद की एक कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है। एमपी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले को उठाया है। इस मामले में सिंगरौली के स्थानीय लोग लंबे समय से शातिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में लाखों पेड़ कटने का मामला सामने आया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा सरकार अडानी को पूरा जंगल लुटा दे रही है। आरोप लगाया है कि यहां करीब 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। पूरा मामला अहमदाबाद की एक कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ा है। एमपी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले को उठाया है। इस मामले में सिंगरौली के स्थानीय लोग लंबे समय से शातिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

कांग्रेस का दावा है कि वहां करीब 6 लाख पेड़ बिना किसी अनुमति के मनमाने तरीके से काटे जा रहे हैं। वहां हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात करके वहां लंबे समय से रहते आए लोगों को बिना किसी राहत, पुनर्वास का पालन किए बिस्थापित किया जा रहा है। एक अन्य ट्वीट में एमपी कांग्रेस ने लिखा- "प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कहते हैं कि 'एक पेड़ मां के नाम लगाओ', दूसरी तरफ वही मोदी 'हजारों पेड़ काटने के लिए अडानी को देते हैं।"

कांग्रेस ने बताया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पाया- वहां अडानी के लिए पूरा जंगल लुटा दिया गया है। वहां 2672 हेक्टेयर जमीन का आवंटन हुआ है। एक तरफ आदिवासी भाई 5 डिसिमल जमीन पर भी काबिज हो जाएं, तो ये लोग उनको बेदखल करके जेल में डाल देते हैं। उनके सामान की जब्ती कर देते हैं। लेकिन, दूसरी तरफ वहां हजारों पुलिस बल लगाकर पेड़ों की कटाई और जमीन जब्ती की जाती है।

आपको बताते चलें कि अहमदाबाद की मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट मिलिटेड को मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। इसके चलते यहां के आदिवासी लोग लंबे समय से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक शांति पूर्वक हो रहे विरोध प्रदर्शन को भारी पुलिस बल तैनात करके कुचलने की तैयारी हो रही है।