6 साल की मासूम से बड़े पापा ने ही किया रेप, पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती
मध्य प्रदेश में रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। 6 साल की मासूम बच्ची को उसके बड़े पापा ने ही अपनी हवस का शिकार बना डाला। पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है।
मध्य प्रदेश के रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। इस वारदात को बच्ची के बड़े पापा (पिता के बड़े भाई) ने ही अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। बच्ची की मां जब घर आई तब उसे इस बात की जानकारी हुई। इसके बाद बच्ची को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
पूरी घटना रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। गुरुवार की रात घर में अकेली पाकर उसके बड़े पिता ने मासूम को अपने झांसे में लिया और उसे घर से बाहर ले गया। वहां ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची की हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। मां घटना के वक्त घर पर नहीं थी।
जब मां घर लौटी तो बच्ची ने इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजन बच्ची को संजय गांधी अस्पताल ले गए और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। हालांकि बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि आरोपी आपराधिक प्रवृति का है। उसके ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। सीटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी बड़े पिता के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
चूंकि आरोपी पहले से ही शातिर और आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसलिए पुलिस की अलग-अलग टीमें उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
रिपोर्ट: सादाब सिद्दीकी
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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