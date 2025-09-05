जन्म के बाद बच्चे का वजन देख डॉक्टर भी रह गए हैरान, कहा- दुर्लभ होता है ऐसा

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रानी दुर्गावती सरकारी अस्पताल में एक महिला ने एक बेहद भारी-भरकम बच्चे को जन्म दिया है। अस्पताल की एक सीनियर डॉक्टर ने इस बच्चे के जन्म को एक ‘दुर्लभ’ मामला बताया है क्योंकि नवजात का वजन सामान्य से कहीं अधिक है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रानी दुर्गावती सरकारी अस्पताल में एक महिला ने 5.2 किलोग्राम के एक भारी-भरकम बच्चे को जन्म दिया है। अस्पताल की एक सीनियर डॉक्टर ने इस बच्चे के जन्म को एक ‘दुर्लभ’ मामला बताया है क्योंकि नवजात का वजन सामान्य से कहीं अधिक है।

अस्पताल की प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. भावना मिश्रा ने बताया कि रांझी इलाके में रहने वाले आनंद चौकसे की पत्नी शुभांगी ने बुधवार को सीजेरियन सेक्शन के जरिए इस बच्चे को जन्म दिया।

डॉ. भावना मिश्रा ने गुरुवार को बात करते कहा, "मैंने पिछले कई सालों में इतना भारी बच्चा नहीं देखा है।" उन्होंने आगे कहा कि ऐसे नवजात बच्चों को आमतौर पर 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है क्योंकि उनके शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

डॉक्टर ने कहा, ‘‘बच्चे को एसएनसीयू में रखा गया है क्योंकि ऐसे बच्चों में जन्मजात बीमारियों का खतरा रहता है। बाल रोग विशेषज्ञ ने बताया कि वह ब्लड शुगर के स्तर पर नजर रख रही हैं। कुल मिलाकर, उन्होंने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है और बच्चा ठीक है।''

जन्म के समय कितना होता है सामान्य बच्चे का वजन

मिश्रा ने बताया कि पूरे समय पर पैदा हुए नवजात मेल बच्चे का औसत वजन 2.8 से 3.2 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि नवजात फीमेल बच्ची का वजन 2.7 से 3.1 किलोग्राम के बीच होता है।