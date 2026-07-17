52 साल की उम्र में गर्भधारण की इच्छा जता महिला ने लगाई याचिका; HC ने इस आधार पर दी अनुमति
दंपति ने तर्क दिया कि कानून की कठोर व्याख्या के कारण उन्हें फिर से माता-पिता बनने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान उन्होंने प्रक्रिया से जुड़े सभी चिकित्सकीय जोखिमों को वहन करने के संबंध में अदालत में एक हलफनामा भी दाखिल किया।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक 52 वर्षीय महिला को गर्भधारण करने के लिए IVF (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) प्रक्रिया कराने की अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ महिला को केवल इसलिए मातृत्व से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत तय की गई निर्धारित आयु पार कर ली है। जस्टिस विशाल मिश्रा ने 10 जुलाई को एक महिला और उसके पति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। दंपति के इकलौते बेटे की 21 वर्ष की उम्र में पीलिया से मौत हो गई थी।
इकलौते बेटे की असामयिक मृत्यु के बाद यह दंपति एक और बच्चा चाहता था, लेकिन कई बार कोशिश के बाद भी महिला स्वाभाविक रूप से गर्भधारण नहीं कर पा रही थी। इसके बाद उन्होंने IVF का विकल्प चुना और एक अस्पताल से संपर्क किया। अस्पताल ने आवश्यक जांच के बाद दोनों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाया।
कानूनी अड़चन की वजह से अस्पताल ने किया ना
हालांकि, अस्पताल ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए प्रक्रिया को करने से इनकार कर दिया। अधिनियम के तहत IVF कराने वाली महिला की उम्र 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम होनी चाहिए, जबकि इस कानून में पुरुष की उम्र 21 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम निर्धारित की गई है।
IVF के सभी जोखिमों को उठाने को तैयार
दंपति ने तर्क दिया कि कानून की कठोर व्याख्या के कारण उन्हें फिर से माता-पिता बनने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान उन्होंने प्रक्रिया से जुड़े सभी चिकित्सकीय जोखिमों को वहन करने के संबंध में अदालत में एक हलफनामा भी दाखिल किया।
आयु सीमा केवल मातृत्व की राह में बाधा नहीं बन सकती।
याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि कानून में दंपति के लिए कोई संयुक्त आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई महिला चिकित्सकीय रूप से गर्भधारण करने में सक्षम है तो केवल आयु सीमा उसके मातृत्व की राह में बाधा नहीं बन सकती।
अंतिम फैसला लेने के लिए अस्पताल को दी स्वतंत्रता
अदालत ने दंपति को किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान में IVF प्रक्रिया कराने की अनुमति दी। हालांकि, उसने स्पष्ट किया कि महिला की चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर अंतिम फैसला लेने के लिए अस्पताल स्वतंत्र होगा। न्यायाधीश ने कहा कि महिला को केवल इस आधार पर आईवीएफ प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि उसकी उम्र 52 वर्ष हो चुकी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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