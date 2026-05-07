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गर्लफ्रेंड संग होटल रूम में मस्ती करने गए थे डॉक्टर साहब, पीछे से पहुंच गई पत्नी; फिर हुआ ऐसा

May 07, 2026 02:46 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मंदसौर
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मंदसौर जिले में बुधवार देर रात एक होटल रूम में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब एक पत्नी अपने भाई और भाभी के साथ पहुंची और अपने पति को उसकी कथित प्रेमिका के साथ रंगरेलियां करते रंगे हाथ पकड़कर अच्छी तरह से पीट डाला। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल है। 

गर्लफ्रेंड संग होटल रूम में मस्ती करने गए थे डॉक्टर साहब, पीछे से पहुंच गई पत्नी; फिर हुआ ऐसा

मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक होटल में अपनी प्रेमिका संग मस्ती करने पहुंचे एक डॉक्टर को उनकी पत्नी और साले ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साई पत्नी ने पति और उसकी प्रेमिका की जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। इस दौरान पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। इसके बाद पति जुल्फिकार अली और उसकी कथित प्रेमिका को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। हालांकि पुलिस ने मेडिकल के बाद आवश्यक कागजी कार्रवाई कर जुल्फिकार अली और उसकी प्रेमिका को छोड़ दिया। पुलिस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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जानकारी के अनुसार, मंदसौर जिले के शामगढ़ में रहने वाले एक फेमस डॉक्टर 50 वर्षीय जुल्फिकार अली बुधवार रात को अपनी कथित 38 वर्षीय प्रेमिका के साथ नाहटा चौराहा स्थित एक होटल के रूम में रुके हुए थे। इस बात की भनक डॉक्टर की पत्नी हो लग गई। इस पर वह रात 11 बजे अपने भाई और भाभी के साथ होटल में पहुंच गई। जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुला, पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ देख आपा खो दिया। इसके बाद महिला ने पति और उसकी प्रेमिका पर एक के बाद एक थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिए। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच किसी ने अपने फोन में इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

वीडियो में कैद हुई मारपीट

बताया जा रहा है कि मामला पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जब डॉक्टर साहब अपनी महिला मित्र के साथ होटल रूम में मौजूद थे, तभी डॉक्टर की पत्नी अचानक पहुंच गई। इस दौरान पत्नी ने डॉक्टर को महिला मित्र के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद गुस्साई पत्नी ने अपनी भाभी के साथ मिलकर प्रेमिका के बाल पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। इस दौरान पत्नी का भाई जुल्फिकार अली के साथ झूमाझटकी करता नजर आया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पत्नी पति की प्रेमिका को पहली मंजिल से सीढ़ियों पर घसीटते हुए नीचे तक ले गई। घटना के बाद पत्नी अपने परिजनों के साथ घर लौट गई, जबकि जुल्फिकार अली अपनी प्रेमिका के साथ मंदसौर से रवाना हो गए।

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प्रेमिका का था जन्मदिन

बताया जा रहा है जुल्फिकार अली पेशे से डॉक्टर हैं और शामगढ़ में निजी क्लीनिक चलाते हैं। गुरुवार को उनकी प्रेमिका का जन्मदिन होने के कारण वह मंदसौर आए थे और होटल में कमरा लिया था। जुल्फिकार की प्रेमिका का उसके पति से करीब छह महीने पहले तलाक हो चुका है और इस तलाक की वजह भी जुल्फिकार अली ही बताए जा रहे हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मामले की जांच-पड़ताल चल रही है। फिलहाल किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मेडिकल कराने के बाद जब पुलिस थाने पहुंची तो जुल्फिकार के परिजन वहां से जा चुके थे। जैसे ही शिकायत मिलती है उचित कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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