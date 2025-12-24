Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़50 quintals of wheat per bigha, now jaggery cultivation...; Jitu Patwari targets CM Mohan Yadav's statement
1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं, अब गुड़ की खेती...; जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव के बयान पर साधा निशाना

1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं, अब गुड़ की खेती...; जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव के बयान पर साधा निशाना

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐसा क्या बयान दे दिया कि एमपी कांग्रेस प्रेसीडेंट जीतू पटवारी ने निशाना साधना शुरू कर दिया। जानिए पटवारी ने एक्स पर तंज करते हुए क्या लिखा?

Dec 24, 2025 03:41 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐसा क्या बयान दे दिया कि एमपी कांग्रेस प्रेसीडेंट जीतू पटवारी ने निशाना साधना शुरू कर दिया। पटवारी ने एक्स पर तंज करते हुए लिखा- मुख्यमंत्री जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप कभी खेतों में गए नहीं... स्वाभाविक है कि आपको यह जानकारी नहीं होगी कि गुड़ खेत में नहीं उगता। दरअसल सीएम यादव गुण फैक्ट्री को लेकर क्लस्टर बनाने का ऐलान कर रहे थे, तभी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि उसे लेकर जीतू पटवारी निशाना साध रहे हैं।

सीएम मोहन यादव ने मंच से बोले- आपने कहा बेतुल में गुण बहुत अच्छा है। ऐसे में गुण के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक क्लस्टर बनाना चाहिए। इसके बाद सीएम मोहन यादव ने जो कहा, उसको लेकर जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। मोहन यादव ने हाथ खड़ा करते हुए कहा था- बताओ कौन कौन गुण लगाता है, जिनकी अपनी खेती होती है। हाथ उठाकर पूछा- बताओ बनाना चाहिए गुण का क्लस्टर? सीएम ने उत्साह के साथ कहा- तो ताली बाली बजाओ मैं इसे बनाने की घोषणा करता हूं।

मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रेसीडेंट जीतू पटवारी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए सीएम मोहन यादव पर निशाना साधा। पटवारी ने तंज कसते हुए लिखा- "एक बीघा में 50 क्विंटल गेहूं उगाने के बाद मुख्यमंत्री जी गुड़ की खेती के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं।" पटवारी ने आगे लिखा- मुख्यमंत्री जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप कभी खेतों में गए नहीं, किसानों से संवाद किया नहीं, इसलिए स्वाभाविक है कि आपको यह जानकारी नहीं होगी कि गुड़ खेत में नहीं उगता।

इस मामले में सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। प्रियंका नामक यूजर ने सीएम यादव और सरकार के समर्थन में बोलते हुए लिखा- "शब्दों को पकड़ना विपक्ष की मजबूरी है, क्योंकि विकास के मुद्दों पर उनके पास बोलने को कुछ नहीं है,मुख्यमंत्री जी का आशय 'गन्ने की खेती' और उससे बनने वाले 'गुड़ उद्योग' को बढ़ावा देने से था ताकि किसानों की आय बढ़े।"

चंद्र दुबे नामक यूजर ने तंज भरे अंदाज में लिखा- "भाई ये वीडियो शिवराज सिंह चौहान को देखना चाहिए, जो बिना सिर पैर की बात के दिन भर दूसरों के नाम पर रोते रहते हैं। उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि लफ्फाजी करने और दूसरों के नाम रोने से क्या मिलता है। वैसे उसको बीजेपी की अध्यक्ष पद की कुर्सी चाहिए तो ये सब हरकत तो करनी ही पड़ेगी।"