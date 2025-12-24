25 हजार देकर 50 लोगों का करवाया धर्म परिवर्तन, 5 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार

संक्षेप: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने यहां के बदरवास थाना क्षेत्र में पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में बड़ी कार्यवाही भी की है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने यहां के बदरवास थाना क्षेत्र में पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में बड़ी कार्यवाही की है। अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रलोभन जरिए ईसाई धर्म अपनाने के आरोप में चार शासकीय कर्मचारियों सहित पांच लोगों को महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

आरोप है कि आरोपी पिछले 4-5 सालों से आदिवासी परिवारों को बेहतर भविष्य, शिक्षा और 25 हजार रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। पुलिस जांच में अब तक 50 लोगों के धर्म परिवर्तन की पुष्टि हो चुकी है, वहीं फंडिंग नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की पड़ताल जारी है। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मौके पर पहुंचकर वन भूमि पर बन रहे चर्च को ढहाने की मांग की थी और वन विभाग ने चर्च को ढहा दिया था।