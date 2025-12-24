Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़50 people converted in to christianity in shivpuri madhya pradesh
25 हजार देकर 50 लोगों का करवाया धर्म परिवर्तन, 5 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार

25 हजार देकर 50 लोगों का करवाया धर्म परिवर्तन, 5 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने यहां के बदरवास थाना क्षेत्र में पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में बड़ी कार्यवाही भी की है।

Dec 24, 2025 10:52 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने यहां के बदरवास थाना क्षेत्र में पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में बड़ी कार्यवाही की है। अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रलोभन जरिए ईसाई धर्म अपनाने के आरोप में चार शासकीय कर्मचारियों सहित पांच लोगों को महज 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आरोप है कि आरोपी पिछले 4-5 सालों से आदिवासी परिवारों को बेहतर भविष्य, शिक्षा और 25 हजार रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। पुलिस जांच में अब तक 50 लोगों के धर्म परिवर्तन की पुष्टि हो चुकी है, वहीं फंडिंग नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की पड़ताल जारी है। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मौके पर पहुंचकर वन भूमि पर बन रहे चर्च को ढहाने की मांग की थी और वन विभाग ने चर्च को ढहा दिया था।

जांच में सामने आया है कि बहादुर भील और सोमला भील के घरों में नियमित बैठकें आयोजित की जाती थीं, जहां लोगों को धर्म परिवर्तन के फायदे गिनाकर दबाव बनाया जाता था। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों की संख्या और बढ़ सकती है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|