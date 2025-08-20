MP में बुजुर्ग दम्पति से 13 दिन में लूटे 50 लाख, डिजिटल अरेस्ट की खौफनाक कहानी

इन 13 दिनों के भीतर ठगों ने बुजुर्ग को कई बार बैंक भेजकर उनकी एफडी तुड़वाकर रकम निकलवा ली। यही नहीं, उन्हें ऑनलाईन ही 70 हजार रु लेकर जमानत भी दे दी गयी।

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपत्ति को 13 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 50 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। इन 13 दिनों के भीतर ठगों ने बुजुर्ग को कई बार बैंक भेजकर उनकी एफडी तुड़वाकर रकम निकलवा ली। यही नहीं, उन्हें ऑनलाईन ही 70 हजार रु लेकर जमानत भी दे दी गयी।

मामले का खुलासा तब हुआ, जब करीब 18 दिन बाद जन्माष्टमी पर बुजुर्ग महिला अपने भाई के घर गई। जब भतीजे को सारी घटना बताई तो परिजनों ने साइबर हेल्पलाइन सहित पुलिस को मामले की शिकायत दर्ज कराई। वहीं घटना के बाद से अब तक बुजुर्ग डरे सहमे दिखे, जिन्हें खंडवा पुलिस टीम सहित एसपी ने बैठाकर समझाईश दी।

13 दिन में 50 लाख से ज्यादा रुपये लूटे खंडवा एसपी मनोज कुमार राय के अनुसार पीड़ित दंपती की पंधाना में बर्तनों की दुकान है। उनके बच्चे नहीं है और घर में दोनों अकेले रहते हैं। उन्हें 18 जुलाई को किसी ने मुंबई के कोलंबा थाने से फोन करने का कहते हुए धमकाया और किसी को कुछ भी बताने पर गिरफ्तार करने का कहा।

इसके बाद ठगी का खेल शुरू हुआ। पहले 21 जुलाई को 30 लाख रुपये और फिर 25 जुलाई को 19 लाख 50 हजार की एफडी तुड़वाकर आरटीजीएस करवा लिया। इसके बाद 27 जुलाई को 50 हजार और 31 जुलाई को 20 हजार रु जमानत करवाने के नाम पर ले लिए। अब इस मामले की जांच सायबर सेल के साथ ही पुलिस की एक स्पेशल टीम कर रही है।

बैंक भेजकर एफडी तक तुड़वा ली पीड़ित दंपती ने बताया, ठगों ने पुलिस बनकर 18 जुलाई को फोन पर मुंबई के कोलाबा थाने से वीडियो काल किया। वीडियो कॉल में पूरा थाना और पुलिस की वर्दी पहना स्टाफ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आपके इस नंबर से फर्जी तरीके से रुपयों का लेन-देन हुआ है। साथ ही यह नंबर अपहरण, धोखाधड़ी और एक व्यक्ति की हत्या में भी इस्तेमाल हुआ है। इसलिए जांच में आपको सहयोग करना होगा।

अब आपको ना ही घर से बाहर निकलना है, ना हमारे अलावा किसी का फोन उठाना है। इसके बाद एक एक कर पैसे लूटने का काम शुरू हुआ। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपती से एफडी तुड़वाने के लिए बैंक भेजा। वहीं बैंक में किसी को शक न हो, इसलिए उन्होंने हमसे कहा कि बैंक मैनेजर पूछे तो कहना प्रापर्टी खरीदी है, जिसके लिए पेंमेंट की जरुरत है ।