भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, जहां मिलती हैं एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं; जानिए 5 खास बातें

आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये रेलवे स्टेशन कहां है, किसकी मदद से बनवाया गया है, इसका मालिक कौन है या फिर यहां किस तरह की खास सुविधाएं मिलती हैं। इन सवालों के जवाब के लिए पढ़िए पूरा लेख।

Mon, 24 Nov 2025 05:48 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
रोजाना करोड़ों यात्रियों और लाखों टन माल को इधर से उधर करने वाली भारतीय रेल के पहले प्राइवेट रेलवे स्टेशन को क्या आपने देखा है? अगर नहीं, तो आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये रेलवे स्टेशन कहां है, किसकी मदद से बनवाया गया है, इसका मालिक कौन है या फिर यहां किस तरह की खास सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे ही 5 खास बातों को जानने के लिए अंत तक पढ़ें।

1. अगर आप भी देश के पहले प्राइवेट रेलवे स्टेशन का दीदार करना चाहते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचना होगा। यहीं बना है, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जिसका नाम है- रानी कमलापति स्टेशन।

2. यह रेलवे स्टेशन 'पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप' PPP मॉडल के तहत तैयार किया गया है। इसे रीडिजाइन करने में वंशल ग्रुप ने भारतीय रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मदद की है। इसके री-डेवलपमेंट में करीब 100 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। वहीं 350 करोड़ रुपये कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए खर्च किए जाने की बात है।

3. इस रेलवे स्टेशन को तैयार कराने में वंशल ग्रुप का हाथ है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इसका मालिकाना हक वंशल ग्रुप के पास है। इसका मालिकाना हक आज भी भारतीय रेलवे के पास है, लेकिन इसकी रोजाना की देखभाल और चलाने की जिम्मेदारी एक प्राइवेट डेवलपर को दी गई है।

4. इस स्टेशन पर यात्री एयरपोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाओं का लुफ्त उठा सकते हैं। यहां ठहरने के लिए एसी वाली लॉबी बनी हुई हैं। एलिवेटर की स्पीड भी सामान्य स्टेशनों की तुलना में तेज है। पानी और बिजली के बैकअप की 24/7 व्यवस्था दी गई है। पार्किंग एरिया, मल्टिपल रिटेल आउटलेट, फूड कार्ट, कन्वेंशन सेंटर, ऑफिस स्पेस और होटल जैसी खास सुविधाएं मिलती हैं। यहां हर तरह की स्पेशल ट्रेने आकर ठहरती हैं। इन प्रीमियम ट्रेनों में वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दूरंतो एक्सप्रेस शामिल हैं।

5- अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। अगर इसके बनने की बात करें, तो यह 1920 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से बना था। राजकुमार हबीबुल्लाह खान के परिवार ने इसके विकास के लिए जमीन और 15 लाख रुपये दिए थे। इसके बाद यह हबीबगंज के नाम से जाना गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया। रानी कमलापति एक गोंड रानी थीं, जिनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा के साथ हुआ था। इन्हें गोंड राजवंश की अंतिम रानी माना जाता है।