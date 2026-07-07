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MP के मैहर में ट्रक से टकराई SUV कार, कांग्रेस नेता के 5 रिश्तेदारों की मौत; बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त हादसा

Praveen Sharma मैहर, पीटीआई
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मध्य प्रदेश के मैहर जिले में सोमवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। सभी मृतक एक स्थानीय कांग्रेस नेता के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जो बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे। 

MP के मैहर में ट्रक से टकराई SUV कार, कांग्रेस नेता के 5 रिश्तेदारों की मौत; बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त हादसा

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक तेज रफ्तार एसयूवी गाड़ी के ट्रक से टकराने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि यह हादसा देहात थाना इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 30 पर रिगरा गांव के पास रात करीब 1 बजे हुआ। हादसे का शिकार हुए परिवार के यह सभी लोग जन्मदिन की पार्टी कर मैहर वापस लौट रहे थे।

मृतकों की हुई पहचान

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अंकुर पटेल (40), मृदुल पटेल (32), विजय पटेल (30), हरिशंकर पटेल (25) और शिवा पटेल (23) के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार, पीड़ित स्थानीय कांग्रेस नेता मनीष पटेल के रिश्तेदार थे।

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गाड़ी ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर

पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार एसयूवी ने पीछे से चलते हुए ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 6 लोग बुरी तरह घायल होकर अंदर ही फंस गए।

घायल युवक सतना जिला अस्पताल रेफर

देहात थाना इंचार्ज पंचराज सिंह ने बताया कि उनमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पहले अमरपाटन सिविल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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सीहोर में कल चार लोगों की गई थी जान

इससे पहले कल सोमवार को सीहोर जिले में आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर भी ट्रक और बोलेरो गाड़ी के बीच भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 5 अन्य घायल हो गए थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए।

पार्वती के थाना प्रभारी हरिसिंह परमार ने बताया कि पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान राजगढ़ जिले के भियापुरा के इंदर सिंह और राजाराम के रूप में हुई है, जबकि दो अन्य मृतकों की पहचान नहीं हो पायी है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच के अनुसार, बोलेरो में कुल 9 लोग सवार थे, जो एक मानसिक रूप से एक अस्वस्थ व्यक्ति का इलाज कराने जा रहे थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत ने हादसे में चार लोगों की मौत की पुष्टि की।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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