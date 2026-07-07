MP के मैहर में ट्रक से टकराई SUV कार, कांग्रेस नेता के 5 रिश्तेदारों की मौत; बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त हादसा

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में सोमवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। सभी मृतक एक स्थानीय कांग्रेस नेता के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जो बर्थडे पार्टी से वापस लौट रहे थे।

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक तेज रफ्तार एसयूवी गाड़ी के ट्रक से टकराने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि यह हादसा देहात थाना इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 30 पर रिगरा गांव के पास रात करीब 1 बजे हुआ। हादसे का शिकार हुए परिवार के यह सभी लोग जन्मदिन की पार्टी कर मैहर वापस लौट रहे थे।

मृतकों की हुई पहचान पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान अंकुर पटेल (40), मृदुल पटेल (32), विजय पटेल (30), हरिशंकर पटेल (25) और शिवा पटेल (23) के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार, पीड़ित स्थानीय कांग्रेस नेता मनीष पटेल के रिश्तेदार थे।

गाड़ी ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार एसयूवी ने पीछे से चलते हुए ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 6 लोग बुरी तरह घायल होकर अंदर ही फंस गए।

घायल युवक सतना जिला अस्पताल रेफर देहात थाना इंचार्ज पंचराज सिंह ने बताया कि उनमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पहले अमरपाटन सिविल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

सीहोर में कल चार लोगों की गई थी जान इससे पहले कल सोमवार को सीहोर जिले में आष्टा-शुजालपुर मार्ग पर भी ट्रक और बोलेरो गाड़ी के बीच भिड़ंत में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 5 अन्य घायल हो गए थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए।