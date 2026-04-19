करवट बनी काल, बिस्तर से गिरी 5 माह की मासूम की मौत; 5 दिन तक लड़ी जिंदगी की जंग
मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। करवट बदलते समय बिस्तर से गिर जाने की वजह से 5 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। घायल बच्ची 5 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। आखिरकार मौत के आगे जिंदगी हार गई।
मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। करवट बदलते समय बिस्तर से गिर जाने की वजह से 5 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। घायल बच्ची 5 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। आखिरकार मौत के आगे जिंदगी हार गई। इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
इंदौर के रावजी बाजार क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां महज 5 माह की मासूम बच्ची की एक हादसे के बाद मौत हो गई। घर में बिस्तर से नीचे गिरने के बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पांच दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रही, लेकिन आखिरकार शनिवार रात मासूम ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
सिर में गंभीर चोट लगी
जानकारी के मुताबिक, मासूम आयत घर में बिस्तर पर थी। इसी दौरान करवट बदलते समय वह अचानक नीचे गिर गई। गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लगी। घटना के वक्त उसकी मां घर के काम में व्यस्त थी। जैसे ही बच्ची के गिरने की जानकारी लगी, परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। मां ने तुरंत पिता को सूचना दी और दोनों बच्ची को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे।
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को बचाने की हरसंभव कोशिश की। पांच दिन तक इलाज चला, लेकिन हालत लगातार नाजुक बनी रही। शनिवार रात इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
घर का माहौल मातम में बदला
बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता हम्माली कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं और परिवार किराए के मकान में रहता है। आयत के अलावा परिवार में अन्य बच्चे भी हैं। एक छोटे से हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं और घर का माहौल मातम में बदल गया।
पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे परिजन
मामले में पोस्टमार्टम को लेकर भी देर रात तक स्थिति बनी रही। परिजन मासूम का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना पोस्टमार्टम शव परिजनों को नहीं सौंपा जा सकता। इसके बाद मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
रिपोर्ट: हेमंत
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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