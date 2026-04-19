Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

करवट बनी काल, बिस्तर से गिरी 5 माह की मासूम की मौत; 5 दिन तक लड़ी जिंदगी की जंग

Apr 19, 2026 01:37 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share

मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। करवट बदलते समय बिस्तर से गिर जाने की वजह से 5 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। घायल बच्ची 5 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। आखिरकार मौत के आगे जिंदगी हार गई।

करवट बनी काल, बिस्तर से गिरी 5 माह की मासूम की मौत; 5 दिन तक लड़ी जिंदगी की जंग

मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। करवट बदलते समय बिस्तर से गिर जाने की वजह से 5 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई। घायल बच्ची 5 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। आखिरकार मौत के आगे जिंदगी हार गई। इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

इंदौर के रावजी बाजार क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां महज 5 माह की मासूम बच्ची की एक हादसे के बाद मौत हो गई। घर में बिस्तर से नीचे गिरने के बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पांच दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रही, लेकिन आखिरकार शनिवार रात मासूम ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

ये भी पढ़ें:राहुल बनकर फंसाया, नशा देकर रेप, अश्लील वीडियो से धर्मांतरण का दबाव

सिर में गंभीर चोट लगी

जानकारी के मुताबिक, मासूम आयत घर में बिस्तर पर थी। इसी दौरान करवट बदलते समय वह अचानक नीचे गिर गई। गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लगी। घटना के वक्त उसकी मां घर के काम में व्यस्त थी। जैसे ही बच्ची के गिरने की जानकारी लगी, परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। मां ने तुरंत पिता को सूचना दी और दोनों बच्ची को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को बचाने की हरसंभव कोशिश की। पांच दिन तक इलाज चला, लेकिन हालत लगातार नाजुक बनी रही। शनिवार रात इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

ये भी पढ़ें:इश्क, बदला और खून: पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, सुपारी देकर कराई पति की हत्या

घर का माहौल मातम में बदला

बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता हम्माली कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं और परिवार किराए के मकान में रहता है। आयत के अलावा परिवार में अन्य बच्चे भी हैं। एक छोटे से हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं और घर का माहौल मातम में बदल गया।

पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे परिजन

मामले में पोस्टमार्टम को लेकर भी देर रात तक स्थिति बनी रही। परिजन मासूम का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चलते पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना पोस्टमार्टम शव परिजनों को नहीं सौंपा जा सकता। इसके बाद मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:इंदौर में 'भोपाल गैस त्रासदी' वाले कचरे में जोरदार धमाका, 4 लोगों की मौत

रिपोर्ट: हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।