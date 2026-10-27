MP में पांच IAS और चार IPS अधिकारियों के तबादले, नेहा मीना बनीं देवास कलेक्टर
आदेश में बताया गया कि 2017 बैच की IAS अधिकारी अंजू अरुण कुमार को सिवनी का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उपसचिव के पद पर कार्यरत थीं।
मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 5 और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 4 अधिकारियों के तबादले किए। इस बारे में जारी एक आधिकारिक आदेश में बताया गया कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें सागर और देवास के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक (एसपी) शामिल हैं। इन दोनों जिलों में हाल ही में मिलावटी शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी।
आधिकारिक आदेश के अनुसार, 2014 बैच के IAS अधिकारी दिलीप कुमार यादव को सागर का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने प्रतिभा पाल का स्थान लिया है, जिन्हें मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है।
वहीं, 2014 बैच की IAS अधिकारी नेहा मीना को देवास का कलेक्टर बनाया गया है। वह ऋतुराज का स्थान लेंगी, जिन्हें मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग का उपसचिव नियुक्त किया गया है।
आदेश में बताया गया कि 2017 बैच की IAS अधिकारी अंजू अरुण कुमार को सिवनी का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में उपसचिव के पद पर कार्यरत थीं।
आदेश के अनुसार, सागर के पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया को पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG) नियुक्त किया गया है। उनकी जगह 2016 बैच के IPS अधिकारी संजीव कुमार सिन्हा सागर के नए पुलिस अधीक्षक होंगे।
बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा को देवास का एसपी नियुक्त किया गया है। वह पुनीत गेहलोत का स्थान लेंगे, जिन्हें पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्ष बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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