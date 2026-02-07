Hindustan Hindi News
MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- सच जानने के लिए हो सकता है बच्ची का DNA टेस्ट

संक्षेप:

Feb 07, 2026 02:40 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कई सालों से चले आ रहे पति-पत्नी के बीच के विवाद को खत्म करने के लिए कोर्ट ने बच्ची के डीएनए टेस्ट फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट का कहना है कि डीएनए टेस्ट का उद्देश्य बच्ची की वैधता पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि पति द्वारा लगाए गए व्यभिचार के आरोपों की सच्चाई जानना है।

इस मामले में न्यायमूर्ति विवेक जैन ने 20 जनवरी को पत्नी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट का आदेश उचित और कानूनी रूप से सही है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पत्नी डीएनए सैंपल देने से मना करती है, तो फैमिली कोर्ट उसके खिलाफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रतिकूल अनुमान लगा सकता है।

क्या है पति का आरोप

अदालत ने अपने फैसले में मानवीय पहलू पर भी जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बच्चे को अवैध ठहराने या उसके अधिकारों को प्रभावित करने का नहीं है, बल्कि पति-पत्नी के बीच भरोसे के टूटने और लगाए गए आरोपों की सच्चाई तक पहुंचने का है। जब पति ने साफ तौर पर यह कहा है कि गर्भधारण के समय वह पत्नी के साथ नहीं था, तो ऐसे में सच्चाई जानने के लिए डीएनए टेस्ट एक जरूरी कदम माना जा सकता है।

भारतीय सेना में तैनात पति का कहना है कि अक्टूबर 2015 में पत्नी ने उसे कुछ दिनों के लिए घर बुलाया था। उसके लौटने के महज चार दिन बाद पत्नी ने गर्भवती होने की जानकारी दी, जिससे उसे शक हुआ। बाद में बच्ची का जन्म भी अपेक्षाकृत कम समय में हो गया। इसी आधार पर उसने यह दावा किया कि गर्भधारण उस समय हुआ जब वह ड्यूटी पर था और पत्नी के साथ नहीं था।

क्या है पूरा मामला

पति-पत्नी के बीच का यह विवाद नया नहीं है। दोनों के बीच रिश्ते में दरार इतनी गहरी हो चुकी है कि अब तक तीन बार तलाक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2019 में पहली बार तलाक की अर्जी दाखिल की गई, जिसे आपसी सहमति से खत्म कर दिया गया। उसी साल दूसरी बार आपसी सहमति से तलाक की कोशिश हुई, लेकिन पत्नी दूसरी सुनवाई में पेश नहीं हुई और मामला 2021 में बंद हो गया।

इसके बाद 2021 में पति ने व्यभिचार के आधार पर तीसरी बार तलाक की याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में उसने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने 22 अगस्त को टेस्ट कराने का आदेश दिया था, जिसे पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब हाईकोर्ट ने उस आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि सच तक पहुंचने के लिए यह जांच जरूरी है, ताकि अदालत तथ्यों के आधार पर आगे का फैसला कर सके।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

