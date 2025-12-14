400 डेटोनेटर, 50 Kg जिलेटिन; एमपी में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त, महिला समेत 2 दबोचे गए

संक्षेप: भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक, ट्रेन से लाई जा रही विस्फोटक सामग्री को पुलिस ने कड़ी सतर्कता के तहत बाजार में पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले से अवैध विस्फोटक की बरामदगी की खबर सामने आई है। मामला रीवा के डभौरा थाना इलाके का है। यहां भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक, ट्रेन से लाई जा रही विस्फोटक सामग्री को पुलिस ने कड़ी सतर्कता के तहत बाजार में पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने डभोरा बाजार में एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। उनके झोले से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिली है। इसमें 400 डेटोनेटर और 50 Kg जिलेटिन की छड़े पाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक, ये दोनों जनता एक्सप्रेस से डभोरा रेलवे स्टेशन से उतरे थे। दोनों की गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया।

इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से पुलिस चौकन्नी हो गई। पूछताछ हुई तो मामला खुला। पकड़े गए संदिग्ध लोगों ने बताया ये सामग्री उत्तर प्रदेश के मानिकपुर से ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश लेकर आए थे। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। इनकी पहचान विनोद माझी और पूजा माझी के नाम से हुई है। दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और विस्फोटक सामग्री को बेचने का प्लान बनाकर यूपी से एमपी आए थे।