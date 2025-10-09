आगरा-मुंबई हाइवे पर कार-वैन की भीषण टक्कर में 4 की मौत, 3 घायल; पेंट के डिब्बों से भड़की थी आग

पुलिस ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया- जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर महू तहसील में आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवले गाँव के पास बुधवार देर रात हुई इस दुर्घटना के बाद वैन में आग लग गई थी।

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक कार और वैन की टक्कर में चार लोगों की मौत हो जाने की खबर सामने आई है। इस हादसे में तीन अन्य लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया- जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर महू तहसील में आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवले गाँव के पास बुधवार देर रात हुई इस दुर्घटना के बाद वैन में आग लग गई थी।

जानकारी के मुताबिक, महू के मानपु की ओर जा रही कार रात लगभग 11.15 बजे विपरीत दिशा से तेज़ गति से आ रही वैन से टकरा गई। बडगोंडा थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले ने पीटीआई को बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन में आग लग गई। गाड़ी के पिछले हिस्से में पेंट के डिब्बे रखे थे। इस कारण आग और तेजी से भड़क गई और देखते ही देखते भयानक रूप अख्तियार कर लिया।