AI का इस्तेमाल कर बनाया वीडियो, व्हाट्सऐप ग्रुप में भेज दी नाबालिग लड़की की अश्लील क्लिप; 4 गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के उज्जैन में शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां चार लोगों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की का फर्जी अश्लील वीडियो बनाया और उसे व्हाट्सऐप ग्रुप में भेज दिया। पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिक छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर गांव में व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए वायरल करने का सनसनी खेज मामला सामने आया है। पीड़िता नाबालिग लड़की और परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79, 49 और आईटी एक्ट की धारा 67 (ए) के तहत मामला दर्ज किया है और चार आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
बदनाम करने के लिए रची साजिश
उज्जैन की पंवासा थाना पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा की फोटो का दुरुपयोग कर उसे अश्लील वीडियो में जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पीड़िता के पिता ने 21 जून 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के नाम से तीन अश्लील वीडियो गांव और समाज के व्हाट्सऐप ग्रुप में वायरल किए गए, जिससे गांव में अफवाह फैल गई कि वीडियो में दिखाई दे रही युवती उनकी बेटी है। इससे नाबालिग की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि वीडियो में दिखाई दे रही युवती पीड़िता नहीं थी। किसी दूसरी लड़की के अश्लील वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उसमें पीड़िता की फोटो एडिट कर लगाई गई थी। पीड़िता नाबालिग है और उसका आरोपियों से कोई विशेष संबंध नहीं है। सभी एक ही गांव के रहने वाले हैं और खेती-बाड़ी का काम करते हैं। शुरुआती जांच में यह मामला किसी को सामाजिक रूप से नीचा दिखाने और बदनाम करने की सोची-समझी साजिश प्रतीत हो रहा है।
बीएलओ ने फोटो भेजी, आरोपियों ने गलत वीडियो बना कर वायरल कर दिया
पंवासा थाना प्रभारी गमर सिंह के अनुसार पुलिस साइबर सेल मिली जानकारी के अनुसार मामले की जांच में पता चला कि पीड़िता की पासपोर्ट साइज फोटो नवंबर 2025 में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जमा किए गए फॉर्म से निकाली गई थी। आरोप है कि संबंधित बीएलओ फखरुनिशा उर्फ बेबी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए यह फोटो आरोपी एहसान पटेल को व्हाट्सएप पर भेज दी। इसके बाद एहसान पटेल, आबिद पटेल और मुजफ्फर पटेल ने फोटो आपस में साझा की। पुलिस के मुताबिक मुजफ्फर पटेल ने तकनीक का गलत इस्तेमाल कर फोटो को एडिट किया और आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूछताछ में उसका नाम वीडियो एडिट करने वाले मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मूल अश्लील वीडियो किसने उपलब्ध कराया था।
इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा का कहना है कि शिकायत के बाद 5 आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। घटना में इस्तेमाल किए गए चार मोबाइल फोन और एसआईआर से जुड़े सरकारी दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। फरार आरोपी को भी जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों में आबिद पटेल (देवास), मुजफ्फर पटेल (उज्जैन), एहसान पटेल (उज्जैन) और बीएलओ फखरुनिशा शामिल हैं। फरार आरोपी यूसुफ पटेल की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।
रिपोर्ट: विजेन्द्र यादव
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