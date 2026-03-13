केर सांगरी व गट्टे की सब्जी की करते थे डिमांड, MP में ट्रेनिंग ले रहे 36 रंगरूटों को वापस भेजा गया राजस्थान
एडीजीपी सिंह ने बताया कि राजस्थान पुलिस की दूरसंचार शाखा से जुड़े इन 36 जवानों ने मिलकर अपनी शरारतों और घोर अनुशासनहीनता से ट्रेनिंग सेंटर में कई मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। जिसके बाद उन्हें वापस भेजने का निर्णय लिया गया।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे राजस्थान पुलिस के 36 रंगरूटों को अनुशासनहीनता के गंभीर आरोप में वापस उनके गृह राज्य भेज दिया गया है। इन रंगरूटों के खिलाफ यह कार्रवाई इस आरोप की वजह से की गई, कि उन्होंने एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तकनीक की मदद से खराब खाने की फर्जी तस्वीरें बनाईं और उन्हें यह कहकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, कि ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें यह बासी खाना परोसा जा रहा है।
इस बारे में PTI से बात करते हुए मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) राजा बाबू सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई तब की गई जब एक जांच में पता चला कि ये शरारती रंगरूट AI से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल करके ग्वालियर के तिघरा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर (PTC) को बदनाम करने के लिए एक अभियान चला रहे थे। उन्होंने बताया कि ये रंगरूट ट्रेनिंग सेंटर में मशीन से बनी रोटियों के बजाय पारंपरिक राजस्थानी खाने जैसे गट्टे की सब्जी, केर-सांगरी की सब्जी और भट्टे की रोटियों की मांग कर रहे थे।
'रंगरूटों की गतिविधियां थीं अनुशासन के खिलाफ'
एडीजीपी सिंह ने बताया कि राजस्थान पुलिस की दूरसंचार शाखा से जुड़े इन 36 जवानों ने मिलकर अपनी शरारतों, गलत इरादों और घोर अनुशासनहीनता से ट्रेनिंग सेंटर में कई मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। जिसके बाद उन्हें वापस भेजने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि उनकी गतिविधियां प्रशिक्षण के माहौल और अनुशासन के खिलाफ थीं।
1005 रंगरूटों के साथ भेजे केवल दो रसोइये
अधिकारी ने आगे बताया कि राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (DGP) के अनुरोध पर नौ महीने की कांस्टेबल ट्रेनिंग कोर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर में 1,005 रंगरूटों को दाखिला दिया गया था। लेकिन इन रंगरूटों का खाना बनाने में PTC की मदद करने के लिए राजस्थान पुलिस ने सिर्फ दो रसोइयों को ही भेजा था, साथ ही उनकी देखरेख के लिए किसी अधिकारी को स्थायी तौर पर तैनात नहीं किया था।
उन्होंने बताया कि अब 36 रंगरूटों को वापस भेज दिया गया है। पीटीसी ने उन्हें राजस्थान पुलिस के इंस्पेक्टर सतवीर यादव को सौंप दिया, जो गुरुवार को उन्हें वापस उनके राज्य लेकर चले गए। साथ ही उन्होंने बताया कि हालांकि ट्रेनिंग सेंटर में बाकी रंगरूटों की ट्रेनिंग सुचारू रूप से जारी रहेगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।