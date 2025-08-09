32 lakh robbery in broad daylight exposed 4 miscreants arrested in Gwalior ग्वालियर: दिनदहाड़े 32 लाख लूट का पर्दाफाश, 4 बदमाश गिरफ्तार, 20 लाख कैश और कार बरामद, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
ग्वालियर: दिनदहाड़े 32 लाख लूट का पर्दाफाश, 4 बदमाश गिरफ्तार, 20 लाख कैश और कार बरामद

Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तीन दिन पहले शराब कारोबारी के मुनीम आसाराम कुशवाहा से हुई 32 लाख 63 हजार की लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरSat, 9 Aug 2025 11:07 AM
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तीन दिन पहले शराब कारोबारी के मुनीम के साथ कट्टे के दम पर लूट हुई थी। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से मुनीम से लूटी गई रकम में से 20 लाख रुपये और एक कार बरामद की है। वहीं लूट की घटना में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है।

पुराने मैनेजर शिवम कुशवाहा ने रची थी साजिश

पुलिस के अनुसार, शराब कारोबारी के मुनीम आसाराम कुशवाहा के साथ लूट की साजिश, कारोबारी विनोद शिवहरे की दुकान पर काम करने वाले पुराने मैनेजर शिवम कुशवाहा ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर रची थी। इस लूट का मास्टरमाइंड मैनेजर शिवम कुशवाहा को चार महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया था। लूट की वारदात को दीपक कुशवाहा, विकास गुर्जर और विजय कंसाना ने अंजाम दिया था। लूट की घटना के बाद इन सभी आरोपियों को लेने के लिए राहुल गुर्जर अपनी कार लेकर आया था।

एक आरोपी अब भी फरार

लूट की घटना में शामिल अभी विशाल गुर्जर फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस इन आरोपियों को घटनास्थल से लेकर नूराबाद तक लगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से गिरफ्तार किया है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की 80 लोगों की टीम लगी थी। पुलिस के अनुसार, घटना से दो दिन पहले बदमाशों ने घटनास्थल की रैकी भी की थी।

बुधवार को बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम

बता दें कि बुधवार को शराब कारोबारी के मुनीम से 32 लाख 63 हजार रुपए की लूट हो गई थी। बाइक से आए नकाबपोश बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर मुनीम से कैश से भरा बैग छीन लिया था। मुनीम यह कैश बैंक में जमा करने जा रहे थे। लूट की वारदात कोटेश्वर रोड स्थित चामुंडा देवी मंदिर के पास हुई थी।

वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी धर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज निकलवाए। एक फुटेज में लूट की वारदात कैद हो गई थी। आरोपियों की बाइक मुरैना के रजिस्ट्रेशन नंबर की थी। यह बाइक ग्वालियर मुरैना रोड पर जलालपुर के पास एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी मिली थी।

