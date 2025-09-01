एमपी के शिवपुरी में 3 युवकों की पानी में डूबने से मौत, तैरना सीखने गए थे, बचाने में 1 की गई जान

कुएं में डूबकर मरने वाले युवकों में एक नाबालिग भी है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक दो लड़के पानी में तैरना सीखने गए थे, जबकि एक की जान बचाने में गई है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में दो अलग अलग जगह कुएं में नहाने उतरे तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई है। इन हादसों ने जहां गांव-गांव में शोक की लहर दौड़ा दी, वहीं दो परिवारों के इकलौते चिराग बुझने से उनके घरों में मातम छा गया। कुएं में डूबकर मरने वाले युवकों में एक नाबालिग भी है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक दो लड़के पानी में तैरना सीखने गए थे, जबकि एक की जान बचाने में गई है।

पिछोर अनुविभाग के मल्हावनी गांव में 22 वर्षीय अरविंद पाल और 18 वर्षीय रोहित रजक कुएं में समा गए। रोहित को तैरना नहीं आता था और वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। वहीं पोहरी थाना क्षेत्र के नगरा गांव में 17 वर्षीय अंकेश चिढ़ार डूब गया। अंकेश को भी तैरना नहीं आता था और वह अपने दोस्तों के साथ तैरना सीखने के लिए कुएं में उतरा था। लेकिन, वह डूब गया। अंकेश भी आमने माता-पिता का इकलौता बेटा था।

अरविंद को तैरना आता था, लेकिन रोहित तैरना नहीं जानता था। जैसे ही रोहित डूबने लगा तो उसने घबराकर अरविंद को पकड़ लिया। इसी दौरान दोनों गहराई में समा गए और बाहर नहीं निकल पाए। घटना को गांव के एक बच्चे ने देखा और शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद पहले अरविंद का शव निकाला गया और एक घंटे बाद रोहित का शव भी कुएं से बरामद किया गया।

पोहरी थाना क्षेत्र के झिरी गांव का रहने वाला 17 साल का अंकेश चिढ़ार अपने दोस्तों के साथ गांव से करीब एक किलोमीटर दूर नगरा गांव के पास कुएं पर नहाने गया था।अंकेश को तैरना नहीं आता था, इसके बावजूद वह कुएं में उतर गया और गहरे पानी में डूब गया।​​​​​​​ बताया जा रहा है कि अंकेश तैरना सीखने के लिए दोस्तों के साथ कुएं में उतरा था, लेकिन गहराई अधिक होने के कारण वह बाहर नहीं निकल सका। सूचना मिलते ही ग्रामीण और गोताखोर मौके पर पहुंचे। चार घंटे की मशक्कत के बाद अंकेश का शव कुएं से बाहर निकाला गया।

अंकेश भी अपने परिवार का इकलौता लड़का था और उसकी तीन बहनें हैं। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे गांव में इस हादसे से शोक की लहर है।दोनों घटनाओं की सूचना मिलने पर मायापुर और पोहरी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों ही मामलों में मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।