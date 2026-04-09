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MP के बड़नगर में खुले बोरवेल में गिरा 3 साल का मासूम, करीब 70 फीट की गहराई पर फंसा; बचाव कार्य जारी

Apr 09, 2026 10:39 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, बड़नगर, उज्जैन
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भागीरथ की सुरक्षित बाहर वापसी के लिए पूरा क्षेत्र उसकी सलामती की दुआ कर रहा और बचाव दल सावधानीपूर्वक मासूम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। मौके पर बड़नगर एसडीएम धीरेंद्र पाराशर और जिले के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद हैं।

MP के बड़नगर में खुले बोरवेल में गिरा 3 साल का मासूम, करीब 70 फीट की गहराई पर फंसा; बचाव कार्य जारी

मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के बड़नगर में गुरुवार रात करीब 8 बजे उस वक्त बड़ा हादसा हो गया, जब यहां 3 साल का एक बच्चा खुले बोरबेल में जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी व SDRF समेत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया। बोरवेल में कैमरा डालकर बच्चे की लगातार निगरानी की जा रही है और उससे संपर्क बनाने की कोशिश भी की जा रही है। स्थानीय ग्रामीण भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा सहयोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बच्चा करीब 70 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है।

यह घटना बड़नगर के ग्राम झालरिया में हुई। पीड़ित बच्चे की पहचान 3 वर्षीय भागीरथ के रूप में हुई है, उसके पिता प्रवीण देवासी हैं, जो कि भेड़ चराने का काम करते हैं और मूल रूप से पाली जिले के गुडानला गांव के रहने वाले हैं।

पुलिस-प्रशासन के साथ स्थानीय ग्रामीण मौजूद

बच्चे की सलामती के लिए रेस्क्यू टीम व पुलिस-प्रशासन के साथ स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर डटे हुए हैं। यह घटना रात 8 से 8.30 के बीच की बताई जा रही है। हादसे की जानकारी लगते ही उज्जैन कलेक्टर रौशन सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। जबकि स्थानीय प्रशासनिक अमला और बड़नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहले से मौजूद है।

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जेसीबी की मदद से खोदा जा रहा गड्ढा

इस बारे में जानकारी देते हुए SDOP महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि खेलते-खेलते बच्चा भागीरथ अचानक बोरवेल में गिर गया। उन्होंने कहा कि यह घटना शाम करीब 8:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी के अनुसार सूचना मिलने ही उज्जैन जिला प्रशासन और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। फिलहाल मौके पर जेसीबी मशीन भी पहुंच चुकी है और मासूम को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रशासन के आला अधिकारी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।

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अधिकारी ने बताया कि भागीरथ की सुरक्षित बाहर वापसी के लिए पूरा क्षेत्र उसकी सलामती की दुआ कर रहा और बचाव दल सावधानीपूर्वक मासूम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। मौके पर बड़नगर एसडीएम धीरेंद्र पाराशर और जिले के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद हैं।

रिपोर्ट- विजेंद्र यादव

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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