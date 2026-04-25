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दोस्ती के नाम पर दरिंदगी, शराब पिलाकर गला घोंटा फिर होटल से नीचे फेंक दिया; 3 को उम्रकैद की सजा

Apr 25, 2026 11:03 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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इंदौर के चर्चित शिल्पू भदौरिया हत्याकांड में आखिरकार न्याय की गूंज सुनाई दी। दस साल बाद अदालत ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि दोस्ती के नाम पर रची गई दरिंदगी की कहानी थी।

दोस्ती के नाम पर दरिंदगी, शराब पिलाकर गला घोंटा फिर होटल से नीचे फेंक दिया; 3 को उम्रकैद की सजा

इंदौर के चर्चित शिल्पू भदौरिया हत्याकांड में आखिरकार न्याय की गूंज सुनाई दी। दस साल बाद अदालत ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि दोस्ती के नाम पर रची गई दरिंदगी की कहानी थी। आरोपियों ने पहले शिल्पू को अपने जाल में फंसाया, उसके साथ शराब पी और फिर बेरहमी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अपराध छुपाने के लिए उसे होटल की चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके।

यह सनसनीखेज वारदात 7 अगस्त 2016 की रात आरएनटी मार्ग स्थित होटल के कमरे में हुई थी, जहां शिल्पू अपने ही परिचितों के साथ ठहरी हुई थी। आरोपियों आशुतोष, शैलेंद्र और नीरज ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले झूठी कहानी गढ़ी और दावा किया कि शिल्पू ने खुद गैलरी से कूदकर जान दी है। लेकिन पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनकी इस साजिश की परतें उधेड़ दीं।

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शरीर पर संघर्ष के निशान

जांच में खुलासा हुआ कि शिल्पू की मौत गिरने से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई थी। उसके शरीर पर संघर्ष के निशान मिले, नाखूनों में आरोपियों की त्वचा पाई गई और यह भी साबित हुआ कि मौत से पहले उसने जोरदार विरोध किया था। आरोपियों ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी चालाकी ज्यादा देर नहीं टिक सकी।

अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तीनों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला न सिर्फ एक जघन्य अपराध पर कानून की मुहर है, बल्कि उन दरिंदों के लिए कड़ा संदेश भी है जो रिश्तों के नाम पर भरोसे की हत्या करते हैं।

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पहले शराब पिलाई फिर गला घोंटकर मार डाला

7 अगस्त 2016 को लेमन ट्री होटल की चौथी मंजिल से गिरकर मौत का जो मामला बताया गया, वह दरअसल दरिंदगी और साजिश का खतरनाक चेहरा निकला। पुलिस जांच और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने साफ किया कि शिल्पू को पहले शराब पिलाई गई फिर गला घोंटकर उसे मार डाला गया। बाद में सबूत मिटाने के लिए उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया गया।

पोस्टमार्टम में नाखून और होंठ नीले पाए

विसरा रिपोर्ट में शरीर में अल्कोहल की पुष्टि हुई, जबकि पोस्टमार्टम में नाखून और होंठ नीले पाए गए। जो दम घुटने का साफ संकेत थे। शरीर पर संघर्ष के गहरे निशान, नाखूनों में त्वचा और चोटों ने यह साबित कर दिया कि शिल्पू ने आखिरी सांस तक दरिंदों से मुकाबला किया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने पहले छेड़छाड़ और ज्यादती की, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। होटल के कमरे से आपत्तिजनक सामग्री, अंडरगारमेंट्स और अन्य सबूत भी बरामद हुए, जो इस क्रूर अपराध की कहानी बयान करते हैं।

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सूबेदार पिता ने नहीं मानी हार

शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताकर लीपापोती की कोशिश की, लेकिन पीड़िता के पिता आर्मी के सूबेदार रमेशसिंह भदौरिया ने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी जिद और सबूतों के दबाव में आखिरकार मामला हत्या में तब्दील हुआ। करीब 94 दिन की जांच के बाद पुलिस को मानना पड़ा कि यह सुसाइड नहीं, बल्कि प्लान्ड मर्डर था।

घटना का सनसनीखेज पहलू

मामले की जांच में एक चौंकाने वाला और शर्मनाक पहलू सामने आया, जिसने इस पूरी वारदात की क्रूरता को उजागर कर दिया था । जानकारी के मुताबिक, होटल के कमरे में आरोपियों ने शिल्पू के साथ जबरन छेड़छाड़ और ज्यादती की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख वह खुद को बचाने के लिए कमरे से भागकर बालकनी में पहुंची, लेकिन वहां भी आरोपियों ने उसे घेर लिया।

रिपोर्टः हेमंत

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

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