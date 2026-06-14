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एमपी में बेकाबू ट्रक ने बस को मारी टक्कर, भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, 29 घायल

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, कटनी
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Katni Road Accident: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 अन्य घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक बेकाबू ट्रक ने पहले एक कार को टक्कर मारी, फिर सामने से आ रही यात्री बस से भिड़ गया।

एमपी में बेकाबू ट्रक ने बस को मारी टक्कर, भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, 29 घायल

Katni Road Accident: मध्य प्रदेश के कटनी जिले में रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 अन्य घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक बेकाबू ट्रक ने पहले एक कार को टक्कर मारी, फिर सामने से आ रही यात्री बस से भिड़ गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस पलट गई और उसमें सवार कई यात्री अंदर फंस गए।

ट्रक के ब्रेक फेल होने से हादसा…

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना कुठला थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया ब्रिज के पास हुई। बस करीब 35 यात्रियों को लेकर कटनी से विजय राघवगढ़ की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और यह हादसा हो गया।

टक्कर के बाद सड़क किनारे पलटी बस

टक्कर के बाद बस सड़क किनारे पलट गई। कई यात्री बस के अंदर फंस गए, जबकि कुछ उसके नीचे दब गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। बचाव अभियान के दौरान क्रेन की मदद से बस को उठाया गया और यात्रियों को बाहर निकाला गया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 35 मिनट तक चला।

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3 की मौत, 29 लोग घायल

पुलिस ने बताया कि हादसे में किशन कोल (30), नीलम प्रजापति और राजू चौधरी की मौत हो गई। वहीं 29 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल एक लड़की को बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। ट्रक चालक भी इस हादसे में घायल हुआ है।

हादसे के बाद मच गई चीख-पुकार

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि बस में बैठे यात्रियों के बीच चीख-पुकार मच गई। कई लोग सीटों के बीच फंस गए थे। वहीं ट्रक चालक भी वाहन के केबिन में फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।

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मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लड़की को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। खजुराहो सांसद वी.डी. शर्मा ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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