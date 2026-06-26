रतलाम में मोहर्रम जुलूस के दौरान हाईटेंशन लाइन से टकराया ताजिया; 3 की मौत, 10 घायल
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मोहर्रम जुलूस के दौरान ताजिया हाईटेंशन बिजली लाइन से टकरा गया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। घटना के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं।
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मोहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पिपलोदा थाना क्षेत्र के हथनारा गांव में गुरुवार देर रात निकाले जा रहे ताजिए का ऊपरी हिस्सा हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया। इसके बाद पूरे ताजिए में करंट फैल गया और उसे उठा रहे लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए।
रात 11 बजे के बाद मची अफरा-तफरी
अधिकारियों के मुताबिक, घटना रात करीब 11:15 बजे हुई। मेवाती मोहल्ले से मोहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही ताजिया हाईटेंशन लाइन से टकराया, जोरदार करंट दौड़ गया। ताजिया उठाए लोग मौके पर ही गिर पड़े और वहां चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
तीन की मौत, 10 घायल, इलाज जारी
रतलाम के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 10 घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रतलाम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रवींद्र सोलंकी ने बताया कि अस्पताल लाए गए तीन लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
घटना के बाद बिजली विभाग और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। आमतौर पर मोहर्रम जुलूस से पहले प्रशासन, पुलिस और बिजली विभाग संयुक्त रूप से रूट का निरीक्षण करते हैं। ताजिए की ऊंचाई और रास्ते में आने वाली बिजली लाइनों का भी आकलन किया जाता है, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई।
जांच के बाद तय होगी जिम्मेदारी
हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जाएगा कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में शोक का माहौल है और मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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