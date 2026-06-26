Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रतलाम में मोहर्रम जुलूस के दौरान हाईटेंशन लाइन से टकराया ताजिया; 3 की मौत, 10 घायल

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रतलाम
Follow us on Google News
share

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मोहर्रम जुलूस के दौरान ताजिया हाईटेंशन बिजली लाइन से टकरा गया। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। घटना के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं।

रतलाम में मोहर्रम जुलूस के दौरान हाईटेंशन लाइन से टकराया ताजिया; 3 की मौत, 10 घायल

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में मोहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पिपलोदा थाना क्षेत्र के हथनारा गांव में गुरुवार देर रात निकाले जा रहे ताजिए का ऊपरी हिस्सा हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया। इसके बाद पूरे ताजिए में करंट फैल गया और उसे उठा रहे लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए।

रात 11 बजे के बाद मची अफरा-तफरी

अधिकारियों के मुताबिक, घटना रात करीब 11:15 बजे हुई। मेवाती मोहल्ले से मोहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जैसे ही ताजिया हाईटेंशन लाइन से टकराया, जोरदार करंट दौड़ गया। ताजिया उठाए लोग मौके पर ही गिर पड़े और वहां चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।

ये भी पढ़ें:झारखंड में ठनका से 12लोगों की मौत, आज-कल बिजली-आंधी का अलर्ट, कब पहुंचेगा मॉनसून

तीन की मौत, 10 घायल, इलाज जारी

रतलाम के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं 10 घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रतलाम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रवींद्र सोलंकी ने बताया कि अस्पताल लाए गए तीन लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद बिजली विभाग और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। आमतौर पर मोहर्रम जुलूस से पहले प्रशासन, पुलिस और बिजली विभाग संयुक्त रूप से रूट का निरीक्षण करते हैं। ताजिए की ऊंचाई और रास्ते में आने वाली बिजली लाइनों का भी आकलन किया जाता है, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई।

ये भी पढ़ें:पत्नी-बच्चों को छोड़कर तुम्हारे लिए आया हूं… प्रेमिका ने ठुकराया, युवक ने दी जान

जांच के बाद तय होगी जिम्मेदारी

हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जाएगा कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में शोक का माहौल है और मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।