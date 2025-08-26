3 killed, 1 injured as car crashing into culvert of family from Indore in Raisen MP MP में तेरहवीं के कार्यक्रम से लौट रहे इंदौर के परिवार के साथ भीषण हादसा; 3 सदस्यों की मौत, एक गंभीर, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP में तेरहवीं के कार्यक्रम से लौट रहे इंदौर के परिवार के साथ भीषण हादसा; 3 सदस्यों की मौत, एक गंभीर

पुलिस ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चारों सवार उसके अंदर फंस गए। जिसके बाद कार के दरवाजों को कटर से काटते हुए अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना पड़ा।

Sourabh Jain पीटीआई, रायसेन, मध्य प्रदेशTue, 26 Aug 2025 02:08 PM
मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में कार के पुलिया से टकराने और उसमें आग लगने से एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा बीती शाम करीब 6 बजे जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर सिलारी गांव के पास हुआ। हादसा की वजह सड़क पर खड़ी एक गाय को बताया जा रहा है, जिसको बचाने की कोशिश कार चालक कर रहा था, इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई।

मृतकों की पहचान रवि कुमार गढ़वाल (70), प्रदीप कुमार गढ़वाल (50) और लक्ष्मीबाई गढ़वाल (45) के रूप में हुई है। इनमें से रवि और प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि महिला ने अस्पताल में दम तोड़ा। हादसे में चला रहा सुमित गढ़वाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पहले रायसेन अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे भोपाल के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सुमित हादसे में जान गंवाने वाले शख्स रवि का ही बेटा है।

पुलिस का कहना है कि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चारों सवार उसके अंदर फंस गए। जिसके बाद कार के दरवाजों को कटर से काटते हुए अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना पड़ा। SDOP (पुलिस अनुविभागीय अधिकारी) कुंवर सिंह मुकाती ने बताया कि जिस परिवार के साथ यह हादसा हुआ वह इंदौर का रहने वाला है और घटना के वक्त परिवार के चारों सदस्य नरसिंहपुर में तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस इंदौर अपने घर लौट रहे थे।

पुलिया से टकराने के बाद कार के रेडियेटर में आग लग गई और चारों लोग उसमें फंस गए। उन्होंने बताया कि बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से आग बुझाई। अधिकारी ने बताया कि पुलिस और अन्य लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद कार सवारों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर एसडीओपी मुकाती, अनुविभागीय दंडाधिकारी संतोष मुदगल और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इस हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर जांच करने की बात कही है।

