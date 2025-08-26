MP में तेरहवीं के कार्यक्रम से लौट रहे इंदौर के परिवार के साथ भीषण हादसा; 3 सदस्यों की मौत, एक गंभीर

पुलिस ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चारों सवार उसके अंदर फंस गए। जिसके बाद कार के दरवाजों को कटर से काटते हुए अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना पड़ा।

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में कार के पुलिया से टकराने और उसमें आग लगने से एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा बीती शाम करीब 6 बजे जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर सिलारी गांव के पास हुआ। हादसा की वजह सड़क पर खड़ी एक गाय को बताया जा रहा है, जिसको बचाने की कोशिश कार चालक कर रहा था, इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई।

मृतकों की पहचान रवि कुमार गढ़वाल (70), प्रदीप कुमार गढ़वाल (50) और लक्ष्मीबाई गढ़वाल (45) के रूप में हुई है। इनमें से रवि और प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि महिला ने अस्पताल में दम तोड़ा। हादसे में चला रहा सुमित गढ़वाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पहले रायसेन अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे भोपाल के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। सुमित हादसे में जान गंवाने वाले शख्स रवि का ही बेटा है।

पुलिस का कहना है कि दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चारों सवार उसके अंदर फंस गए। जिसके बाद कार के दरवाजों को कटर से काटते हुए अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना पड़ा। SDOP (पुलिस अनुविभागीय अधिकारी) कुंवर सिंह मुकाती ने बताया कि जिस परिवार के साथ यह हादसा हुआ वह इंदौर का रहने वाला है और घटना के वक्त परिवार के चारों सदस्य नरसिंहपुर में तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस इंदौर अपने घर लौट रहे थे।