Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़3 jail inmates escape from jail in seoni madhya pradesh
MP की जेल सुरक्षा में बड़ी चूक, ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए रेप के 3 आरोपी; जांच शुरू

संक्षेप:

मध्य प्रदेश की सिवनी जेल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां रेप केस में जेल में बंद तीन आरोपी बुधवार को फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।

Jan 15, 2026 11:35 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सिवनी
मध्य प्रदेश के सिवनी जिला जेल से बुधवार दोपहर सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए फिल्मी स्टाइल में दीवार फांदकर तीन कैदियों के फरार होने का बड़ा मामला सामने आया है। फरार हुए तीनों आरोपी रेप के मामलों में जेल में बंद थे। इस घटना ने जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। घटना के बाद सिवनी पुलिस ने अलर्ट जारी कर मोड जिले की सीमाओं को सील कर दिया,और फरार आरोपियों की तलाश में जगह-जगह दबिश दी जा रही थी। बताया जा रहा है कि कैदियों ने फरार होने के लिए बाकायदा सोची-समझी प्लानिंग की थी। हालांकि परिवार ने तीनो कैदियों को वापस जेल भेज दिया।

सिवनी जिला जेल से बुधवार दुष्कर्म के 3 आरोपी फरार होने का मामला सामने आया है। जेल में तैनात प्रहरियों को गुमराह करने के लिए तीनों आरोपियों ने पहले आपस में झगड़ा करने का नाटक किया। जब प्रहरियों का ध्यान भटका, तो तीनों कैदी फिल्मी अंदाज में जेल की ऊंची दीवार फांदकर रफूचक्कर हो गए। कैदियों की रूटीन गिनती हुई तो पता चला कि तीन कैदी कम है। जेल प्रबंधन की ओर से भी इस मामले में सुरक्षा चूक की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है। जेल प्रशासन द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, फरार हुए कैदियों के नाम निम्न हैंअंकित, पिता श्रीवाल निवासी लखनवाड़ा विशाल पिता ब्रह्मानंद निवासी लखनवाड़ा विशाल, पिता चिद्दी लाल निवासी लखनादौन है।

पहले भी हो चुकी लापरवाही

इस घटनाक्रम ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पहले भी ऐसी लापरवाही सामने आ चुकी है। इससे पहले सर्किल जेल नगझर में हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी केहरी सिंह भी जेल प्रहरी को चकमा देकर फरार हो गया था। उस वक्त पानी की मोटर चालू करने के बहाने वह बाहर निकला और गायब हो गया, जिसके बाद संबंधित प्रहरी को निलंबित किया गया था।

कैदियों के फरार होने की नही लगी जानकारी

मिली जानकारी के अनुसार जेल प्रबंधन को इस घटना की भनक तुरंत नहीं लगी। जब जेल में कैदियों की रूटीन गिनती की गई, तब तीन कैदियों के कम होने की बात सामने आई। इसके बाद जेल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन ने डुंडा सिवनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई,पुलिस भी सक्रिय हुई और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई।

परिजनों ने करवाया वापस

बताया जा रहा है कि फरार कैदियों के परिवार से जेल प्रशासन ने संपर्क किया और उन्हें समझाने का प्रयास किया। उसके बाद प्रशासन की बात मानते हुए परिजनों ने खुद आरोपियों को खोजकर जेल में लाकर छोड़ दिया। परिजनों द्वारा आरोपियों को वापस जेल लाए जाने के बाद तीनों को दोबारा जेल में दाखिल किया गया।

रिपोर्ट: विजेन्द्र यादव

Madhya Pradesh News Mp News
