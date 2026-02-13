Hindustan Hindi News
MP में बाइक सवार 4 लोगों को ट्रक ने रौंदा, परिवार के 3 सदस्यों की मौत, बच्ची भी शामिल

Feb 13, 2026 12:16 pm ISTRatan Gupta भाषा, मुरैना
पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने बृहस्पतिवार शाम राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर जाम लगा दिया, जिससे करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है। हादसे में परिवार का एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने बृहस्पतिवार शाम राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर जाम लगा दिया, जिससे करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा।

ट्रक ने पीछे से मारी बाइक सवार को टक्कर

नगर पुलिस अधीक्षक (एसपी) दीपाली चंदोरिया ने बताया कि यह हादसा शाम करीब साढ़े पांच बजे सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में दाल मिल के पास हुआ। राजस्थान के धौलपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने हिंगोना गांव से मोटरसाइकिल पर जा रहे परिवार को पीछे से टक्कर मार दी।

बहू, पत्नी और 2 साल की पोती की मौत

हादसे में रामबरन जाटव की पत्नी रामरती (45), उनकी बहू पूनम (25) और दो वर्षीय पोती काव्या की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल चला रहे रामबरन जाटव (46) गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि रामबरन दूर जा गिरे, जबकि अन्य तीनों ट्रक की चपेट में आ गए।

घंटे भर लगा रहा जाम, समझाबुझाकर खुलवाया

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर तथा आरोपी चालक की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन देकर करीब एक घंटे बाद जाम खुलवाया। सिविल लाइंस थाना पुलिस के अनुसार शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चंदोरिया ने बताया कि ट्रक नंबर के आधार पर वाहन मालिक का पता लगाया जा रहा है तथा फरार चालक की तलाश जारी है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

