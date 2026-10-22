झाबुआ में एक कुएं से निकले 3 बच्चों के शव, इलाके में मचा कोहराम; बलि की आशंका
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक गांव के कुएं से तीन बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। बच्चों के शव क्षत-विक्षत अवस्था में थे। बच्चों के शवों को जिसने भी देखा, वो दहल गया।
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक गांव में एक कुएं से तीन बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। शव की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को एक-एक कर बाहर निकाला। इस दौरान बच्चों के शव क्षत-विक्षत अवस्था में थे। इस दौरान ये खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और कोहराम मच गया। पुलिस ने बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मामला झाबुआ जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर राणापुर विकासखंड के ग्राम चुई के पटेल फलिया का है। मंगलवार देर शाम यहां एक कुएं से तीन बच्चों के शव मिलने की खबर सामने आई और देखते ही देखते पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।
बलि की आशंका
तीनों बच्चों की एक साथ मौत से परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव में शोक का माहौल है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर उन मासूमों के साथ हुआ क्या था। कुएं से शवों को बाहर निकालने के दौरान उनकी स्थिति देखकर ग्रामीणों के मन में कई सवाल उठने लगे। शव क्षत-विक्षत हालत में मिलने के बाद गांव में तरह-तरह की आशंकाएं व्यक्त की जाने लगीं। कुछ ग्रामीणों ने घटना को बलि से जोड़कर भी आशंका जताई। लेकिन अब तक ऐसा कोई आधिकारिक तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे इस आशंका की पुष्टि हो सके।
पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह पता लगाना है कि तीनों बच्चों की मौत किन परिस्थितियों में हुई। जांच में दुर्घटना सहित सभी संभावित पहलुओं को साक्ष्यों के आधार पर परखा जाना जरूरी है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। कुएं से बच्चों के शव निकालने के लिए करीब चार घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी।
घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार राजेंद्र चौहान और राणापुर थाना प्रभारी श्रीराम मंडलोई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और आवश्यक कार्रवाई कराई। पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
तीन बच्चों की मौत की खबर मिलने के बाद बुधवार को झाबुआ विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और दिवंगत बच्चों को श्रद्धांजलि दी। विधायक ने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर घटना की निष्पक्ष जांच करने और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना से जुड़े तथ्यों का सामने आना बेहद जरूरी है।
पोस्टमार्टम में पता चलेगी मौत की वजह
अब इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम और विसरा जांच की रिपोर्ट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। थाना प्रभारी श्रीराम मंडलोई के अनुसार, तीनों बच्चों का पोस्टमार्टम कराया गया है और विसरा सुरक्षित कर प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। जांच रिपोर्ट से मौत के कारणों को समझने में मदद मिल सकती है। हालांकि, केवल विसरा रिपोर्ट से ही हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, ऐसा पहले से नहीं कहा जा सकता। पुलिस को घटनास्थल, परिस्थितियों और अन्य साक्ष्यों को भी साथ रखकर जांच करनी होगी।
रिपोर्ट: विजेंद्र यादव
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