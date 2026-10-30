मुरैना में दर्दनाक हादसा! टैंकर ने तीन बाइक सवार को कुचल दिया; मौके पर मौत
मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां दूध के एक टैंकर ने मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां दूध के एक टैंकर ने मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान यादव ने बताया कि हादसा गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे थाना क्षेत्र में क्वारी नदी पुल के पास हुआ। तीनों व्यक्ति एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुरैना शहर से मजदूरी करने के बाद अपने गांव हिंगोना कला लौट रहे थे। मुरैना से धौलपुर-आगरा की ओर जाने वाली सड़क पर दूध के एक टैंकर ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और उन्हें कुचल दिया। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतकों की हुई पहचान
मृतकों की पहचान कल्लू माहौर (31), गोपी माहौर (18) और प्रकाश माहौर (50) के रूप में हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि कल्लू और गोपी सगे भाई थे तथा तीनों हिंगोना कला गांव के निवासी थे। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए मुरैना जिला अस्पताल ले जाया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम शुक्रवार को कराया जाएगा। यादव ने बताया कि हादसे के बाद टैंकर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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