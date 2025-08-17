Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़3 childrens drown and died in madhya pradesh
MP में दर्दनाक हादसा! तालाब में डूब गए 3 बच्चे; तीनों की मौत
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक तालाब में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई है।
Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSun, 17 Aug 2025 08:29 AM
मध्यप्रदेश में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर पलेरा थाना क्षेत्र के जवाहरपुरा गांव में शनिवार दोपहर तालाब में डूब जाने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गई। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज सोनी ने बताया कि मृतकों की पहचान यश (8), संस्कार (10) और नेन्स (11) के रूप में हुई है तथा तीनों चचेरे भाई थे। उन्होंने कहा कि तीनों पांचवी और छठी कक्षा के छात्र थे ।
सोनी ने कहा कि तालाब में यश डूबने लगा, तब संस्कार और नेन्स उसे बचाने के लिए कूद गए, लेकिन वे भी डूब गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
