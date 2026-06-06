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कूनो से आई बुरी खबर, 27 महीने की मादा चीता की मौत; 5 दिन पहले घायल हालत में मिली थी

Sourabh Jain एएनआई, भोपाल, मध्य प्रदेश
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इससे पहले कूनो में चीता के चार शावक मृत अवस्था में मिले थे। इस बारे में जारी प्रेस नोट में बताया गया था कि, 11 अप्रैल को जन्मे ये शावक 12 मई को सुबह करीब 6:30 बजे श्योपुर टेरिटोरियल डिवीजन में अपनी मांद के पास मृत पाए गए थे और उनके शरीर आंशिक रूप से खाए हुए थे।

कूनो से आई बुरी खबर, 27 महीने की मादा चीता की मौत; 5 दिन पहले घायल हालत में मिली थी

मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से एक बुरी खबर सामने आई है। यहां पर भारतीय मूल की 27 महीने की एक घायल मादा चीता KGP-11 की शनिवार को वेटेरिनरी सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह चीता 1 जून को मुरैना जिले के पहाड़गढ़ इलाके के पास घायल अवस्था में मिली थी। जिसके बाद उसे तुरंत रेस्क्यू करके इलाज और गहन देखभाल के लिए पालपुर के वेटेरिनरी सेंटर ले जाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया।

चीता परियोजना के क्षेत्रीय निदेशक उत्तम शर्मा ने बताया कि, 'पशु चिकित्सकों और मैदानी दल के सदस्यों की तरफ से उसे बचाने के लिए की गई सभी कोशिशों के बावजूद आज शाम को चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।' उन्होंने बताया कि मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए सात जून को उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही मौत की सही वजह का पता चलेगा।'

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कूनो में अब रह गए कुल 49 चीते

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि KGP-11 की मौत के बाद अब कूनो नेशनल पार्क में 49 चीते रह गए हैं, जिनमें से 32 का जन्म भारत में हुआ है। उन्होंने कहा कि इनमें से 19 चीते फिलहाल जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं, जबकि शेष सभी चीते स्वस्थ हैं और उनकी स्थिति अच्छी है।

देश में चीतों की संख्या घटकर 52 हुई

प्रेस नोट में बताया गया कि भारत में चीतों की कुल संख्या अब 52 रह गई है, जिनमें से 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं, जबकि तीन गांधी सागर अभयारण्य में हैं। इससे पहले 12 मई को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में एक महीने के चार चीता शावक मृत पाए गए थे।

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KGP12 के चार शावकों की हुई थी मौत

चार शावकों की मौत के बारे में जारी प्रेस रिलीज में कहा गया था कि, 'सुबह करीब 06:30 बजे, मादा चीता KGP12 के चार शावक (एक महीने के), जो इस साल 11 अप्रैल को जंगल में पैदा हुए थे, श्योपुर टेरिटोरियल डिवीजन में मांद के पास मृत पाए गए थे। इस दौरान उनके शरीर आंशिक रूप से खाए हुए थे। इन शावकों को आखिरी बार 11 मई की शाम को जीवित देखा गया था। प्रथम दृष्टया, यह घटना किसी अन्य जानवर द्वारा शिकार किए जाने का मामला लग रही है।'

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'चीता परियोजना' के निदेशक उत्तम शर्मा ने तब फोन पर बताया था कि, ‘संभावना है कि शावकों को तेंदुए ने मारा हो। हालांकि, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक सौ प्रतिशत निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकता कि तेंदुए ने ही उन्हें मारा। लेकिन हमले के तरीके और शवों को खाने के तरीके के आधार पर यह सबसे अधिक संभावना है कि हमला तेंदुए ने किया होगा।’

Sourabh Jain

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Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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