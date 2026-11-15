वन विभाग के SDO के घर से 26 लाख कैश, MP में 2.5 किलो सोना और 16 किलो चांदी मिली

मध्यप्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में तैनात सहायक वन विभाग के एसडीओ संजीव कुमार शर्मा के भोपाल छिंदवाड़ा पचमकी के ठिकानों पर में लोकायुक्त छापेमारी में करोड़ों रुपए की संपत्ति सामने आई है।

मध्यप्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पदस्थ सहायक वन विभाग के एसडीओ संजीव कुमार शर्मा के भोपाल छिंदवाड़ा पचमकी के ठिकानों पर में लोकायुक्त छापेमारी में करोड़ों रुपए की संपत्ति सामने आई है। पचमढ़ी के सरकारी आवास, कार्यालय से लेकर छिंदवाड़ा स्थित निजी निवास तक शनिवार सुबह 6 बजे से हुई सचिंग में करीब 7.60 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। इसमें 2.528 किलो सोना, 16.56 किलो चांदी, 26.36 लाख रुपए नकद, महंगी गाड़ियां और दो होटल रिसॉर्ट भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि संजीव कुमार शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त ने 14 नवंबर को छापेमारी की थी। इस कार्रवाई से पहले तीन टीमों ने 37 दिन तक गोपनीय जांच की थी। टीमों ने कटनी और पचमढ़ी में उनकी संपत्तियों का सत्यापन किया। होटल, रिसॉर्ट और दूसरी व्यावसायिक संपत्तियों से जुड़ी जानकारी जुटाने के बाद एक साथ अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी गई।

7.60 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता चला भोपाल लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में वन विभाग के एसडीओ संजीव कुमार शर्मा के ठिकानों पर शनिवार सुबह छापेमार कार्रवाई की है। लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत और उससे जुड़े तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की है। छापे के दौरान अधिकारियों की टीम घर में मौजूद दस्तावेजों, संपत्ति से संबंधित रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय जानकारियों की जांच कर रही है। इसके साथ ही संजीव शर्मा से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी लोकायुक्त की टीमें तलाशी ले रही हैं। संजीव शर्मा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पचमढ़ी में एसडीओ फॉरेस्ट के पद पर पदस्थ हैं,लोकायुक्त के अनुसार, अब तक कुल 7.60 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है।लोकायुक्त के प्रारंभिक सत्यापन में एसडीओ की ज्ञात आय से 228% अधिक संपत्ति होने की आशंका सामने आई थी। छापेमारी के बाद अब तक की गणना में यह आंकड़ा करीब 560% बताया गया है। हालांकि, यह शुरुआती आकलन है। होटल और रिसॉर्ट का मूल्यांकन अभी कराया जाना है।इसके बाद संपत्ति का कुल मूल्य बदल सकता है।

रिसॉर्ट और विला भी है मिली जानकारी के अनुसार लोकायुक्त को सूचना मिली थी कि एसडीओ शर्मा ने पत्नी और अन्य निजी लोगों के साथ मिलकर आय के स्रोतों से ज्यादा संपत्ति जमा की। प्राथमिक सत्यापन में आय से 228 प्रतिशत अधिक संपत्ति होने की आशंका थी। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज कर कोर्ट से सर्च वारंट लिया। सुबह टीमों ने एक साथ अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई की। छिंदवाड़ा टीम के कुछ सदस्य क्षेत्र में किसी का पता पूछने के बहाने से एसडीओ पैतृक निजी आवास पहुंचे थे। जांच में पचमढ़ी में चो आतिथ्य प्रतिष्खनों का भी पता चला है। इनमें करीब दो करोड़ रुपए का ईकोटेल रिसॉर्ट और लगभग एक करोड़ रुपए का सैरेनिटी द विला शामिल है। वास्तविक मूल्य का आकलन कराया जाएगा।

विला की कीमत 1 करोड़ रुपए लोकायुक्त की जांच में ईकोटेल रिसॉर्ट की कीमत करीब 2 करोड़ और सेरेनिटी द विला की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। घरेलू सामान की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा स्कॉर्पियो, महिंद्रा केयूवी, बुलेट और स्कूटर सहित चार वाहन मिले हैं। इनकी कीमत करीब 31.20 लाख रुपए है। स्वर्ण आभूषणों की अनुमानित कीमत लगभ करीब 2.94 लाख रुपए आंकी गई है। टीम को संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। इनमें जमीनों की खरीद-फरोख्त से संबंधित 28 दस्तावेज शामिल हैं। इनकी जांच की जा रही है।लोकायुक्त की टीम अब बरामद दस्तावेजों का संपत्तियों से मिलान कर रही है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि संपत्तियां किसके नाम पर हैं और उन्हें खरीदने या विकसित करने में कितनी रकम खर्च हुई। यह भी जांच की जा रही है कि निवेश SDO ने खुद किया या परिवार के सदस्यों और करीबियों के नाम पर संपत्तियां खरीदी गईं।लोकायुक्त टीम यह भी जांच कर रही है कि अधिकारी की सेवा अवधि के दौरान मिले वेतन, अन्य वैध आय और निवेश का ब्योरा जुटाया जाएगा। होटल और रिसॉर्ट से होने वाली संभावित कमाई की भी पड़ताल होगी। इससे ज्ञात आय और संपत्ति के बीच अंतर का आकलन किया जाएगा।