MP में 25 साल की मौसी 19 साल के भांजे के साथ भागी, शादी के लिए फर्जीवाड़ा भी

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में मौसी और भांजे के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। यहां 25 साल की मामी को 19 साल के भांजे से प्यार हो गया। दोनों ने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। लेकिन इसमें आड़े आ गई लड़के की उम्र।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 04:33 PM
मध्यप्रदेश के ग्वालियर में मौसी और भांजे के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का मामला सामने आया है। यहां 25 साल की मामी को 19 साल के भांजे से प्यार हो गया। दोनों ने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। लेकिन इसमें आड़े आ गई लड़के की उम्र। इसके बाद भांजे ने आधार कार्ड में फर्जीवाड़ा करके अपनी उम्र 21 दिखाई। हालांकि, भेद खुल जाने के बाद दोनों फरार हो गए हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।

शील नगर के रहने वाले रितेश का सागरताल में रहने वाली मौसी से प्रेम संबंध स्थापित हो गया था। काफी समय तक दोनों गुपचुप इस रिश्ते को बढ़ाते रहे और अब उन्होंने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। लेकिन शादी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए और दोनों इसके लिए इंतजार करने को तैयार नहीं थे। इस बाधा को दूर करने के लिए रितेश ने कागजातों में फर्जीवाड़ा कर दिया। उसने जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड अपडेट कराकर अपनी उम्र 2 साल बढ़ा दी।

कोर्ट में शादी के लिए आवेदन कर दोनों फरार हो गए। रितेश अपनी मौसी के साथ 24 जून को फरार हो गया। दोनों की गुमशुदगी के बाद परिवार को जब कोर्ट में शादी के लिए आवेदन की बात पता चली तो उन्हें यह बात खटकी कि 19 की उम्र का रितेश ऐसा कैसे कर सकता है? इसके बाद मामा आकाश सिंह राजपूत ने आरटीआई आवेदन से रितेश की 10वीं की मार्कशीट निकलवाई तो पता चला कि मार्कशीट में जन्म वर्ष 2005 है, जबकि उसने कोर्ट में दिए दस्तावेजों में 2003 बताई है।

इसके बाद फर्जीवाड़े की शिकायत बहोड़ापुर थाने में की गई। सीएसपी रॉबिन जैन ने बताया है कि दस्तावेजों में हेराफेरी और फरारी के मामले में जांच की जा रही है। पुलिस की अलग-अलग टीमें छापेमारी कर रही है।

रिपोर्ट- अमित गौर

Gwalior Madhya Pradesh News
