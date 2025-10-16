इंदौर में 24 किन्नरों ने एक साथ पी ली थी फिनायल, अब पुलिस ने लिया ऐक्शन; आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: इंदौर में ट्रांसजेंडर समुदाय के गुटीय विवाद में 24 लोगों एक साथ फिनायल पी लिया था। इस मामले पर पुलिस ने ऐक्शन लिया है। पुलिस ने एक गुट के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

इंदौर में ट्रांसजेंडर समुदाय के गुटीय विवाद में 24 लोगों एक साथ फिनायल पी लिया था। कथित तौर पर फिनाइल पीने के बाद गुरुवार को पुलिस ने एक गुट की प्रमुख को हिरासत में लिया। इस मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि पंढरीनाथ पुलिस थाने में दर्ज मामले के आधार पर ट्रांसजेंडर के एक स्थानीय गुट की प्रमुख सपना गुरु को हिरासत में लिया गया है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि ट्रांसजेंडर के दूसरे गुट के सदस्यों का आरोप है कि सपना गुरु और उसके तीन साथियों ने इस समुदाय के एक सम्मेलन के लिए एकत्रित धरोहर राशि उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया और उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें जान से मार डालने की धमकी भी दी।

दंडोतिया ने बताया कि ट्रांसजेंडर के इस गुट ने यह आरोप भी लगाया है कि सपना गुरु और उसके साथियों की प्रताड़ना से तंग आकर उसके 24 सदस्यों ने आत्महत्या के इरादे से बुधवार रात कथित तौर पर ‘फिनाइल’ पी लिया था। उन्होंने बताया कि फिनाइल पीने की बात कहने वाले सभी 24 लोगों को शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों के मुताबिक सभी मरीजों की हालत पूरी तरह खतरे से बाहर है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के गुटीय विवाद को लेकर पंढरीनाथ पुलिस थाने में दर्ज मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दंडोतिया ने बताया कि एमवायएच परिसर में बुधवार देर रात हंगामे के बीच एक ट्रांसजेंडर ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसकी कोशिश नाकाम दी थी।