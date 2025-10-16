Hindustan Hindi News
इंदौर में 24 किन्नरों ने एक साथ पी ली थी फिनायल, अब पुलिस ने लिया ऐक्शन; आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप: इंदौर में ट्रांसजेंडर समुदाय के गुटीय विवाद में 24 लोगों एक साथ फिनायल पी लिया था। इस मामले पर पुलिस ने ऐक्शन लिया है। पुलिस ने एक गुट के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Thu, 16 Oct 2025 02:30 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
इंदौर में ट्रांसजेंडर समुदाय के गुटीय विवाद में 24 लोगों एक साथ फिनायल पी लिया था। कथित तौर पर फिनाइल पीने के बाद गुरुवार को पुलिस ने एक गुट की प्रमुख को हिरासत में लिया। इस मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि पंढरीनाथ पुलिस थाने में दर्ज मामले के आधार पर ट्रांसजेंडर के एक स्थानीय गुट की प्रमुख सपना गुरु को हिरासत में लिया गया है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि ट्रांसजेंडर के दूसरे गुट के सदस्यों का आरोप है कि सपना गुरु और उसके तीन साथियों ने इस समुदाय के एक सम्मेलन के लिए एकत्रित धरोहर राशि उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया और उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें जान से मार डालने की धमकी भी दी।

दंडोतिया ने बताया कि ट्रांसजेंडर के इस गुट ने यह आरोप भी लगाया है कि सपना गुरु और उसके साथियों की प्रताड़ना से तंग आकर उसके 24 सदस्यों ने आत्महत्या के इरादे से बुधवार रात कथित तौर पर ‘फिनाइल’ पी लिया था। उन्होंने बताया कि फिनाइल पीने की बात कहने वाले सभी 24 लोगों को शासकीय महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों के मुताबिक सभी मरीजों की हालत पूरी तरह खतरे से बाहर है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के गुटीय विवाद को लेकर पंढरीनाथ पुलिस थाने में दर्ज मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दंडोतिया ने बताया कि एमवायएच परिसर में बुधवार देर रात हंगामे के बीच एक ट्रांसजेंडर ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसकी कोशिश नाकाम दी थी।

पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि शहर में ट्रांसजेंडर समुदाय के दो गुटों के बीच वर्चस्व, धन के लेन-देन और गद्दी (गुरु पद) को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा है और दोनों गुट आए दिन एक-दूसरे पर संगीन आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग करते रहते हैं।

