MP में 24 जुआरी रंगेहाथ गिरफ्तार, 50 लाख की संपत्ति जब्त; कहां हुआ ताबड़तोड़ एक्शन?
संक्षेप: मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने हाई-प्रोफाइल जुआ फड़ पर बड़ा एक्शन लिया है। इस कार्रवाई में 24 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इनके पास से करीब 50 लाख की संपत्ति बरामद हुई है।
दिवाली के दौरान जुआ खेलने वालों पर शिकंजा कसने के लिए एमपी पुलिस ने छापामारी और अभियान की प्लानिंग पहले से ही बना रखी थी। अपने बनाए प्लान के मुताबिक मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने हाई-प्रोफाइल जुआ फड़ पर बड़ा एक्शन लिया है। इस कार्रवाई में 24 जुआरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इनके पास से करीब 50 लाख की संपत्ति बरामद हुई है।
ये पूरा कार्रवाई छतरपुर जिले की पुलिस ने देरी रोड स्थित इलाके में अंजाम दी है। पुलिस ने मौके से 14 लाख 10 हजार रुपये नगद, 26 मोबाइल फोन, तीन कारें और ताश की गड्डियाँ जब्त की हैं। पुलिस द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक जब्त संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 50 लाख रुपये है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अगम जैन के मार्गदर्शन में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि देरी रोड स्थित एक निर्माणाधीन मैरिज गार्डन में बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है। सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सोनी के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर छापा मारा गया।
छापे के दौरान जुआ खेलते हुए 24 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध सार्वजनिक जुआ अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक जैन ने कहा कि यह कार्रवाई छतरपुर जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है और यह संदेश देती है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को पनपने नहीं दिया जाएगा।