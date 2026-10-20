MP में भरे जाएंगे पुलिस विभाग के खाली पड़े 22,500 पद, विजयादशमी के मौके पर सीएम मोहन यादव ने की घोषणा
शस्त्र पूजन कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीएम यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा उज्जैन से अयोध्या तक निकाली जा रही यात्रा को लेकर भी कटाक्ष किया।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को विजयादशमी के अवसर पर इंदौर में शस्त्र पूजन किया और इस मौके पर उन्होंने अगले दो साल में पुलिस विभाग के खाली पड़े 22,500 पदों को भरने की घोषणा की। यादव इंदौर की पुलिस लाइन में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पुरोहितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाकाली की पूजा-अर्चना की और पुलिस के आग्नेय अस्त्रों का पूजन किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार ने राज्य के सभी विभागों की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भर्तियों और पदोन्नतियों का समान रूप से ध्यान रखा है। यही कारण है कि अकेले पुलिस विभाग में 18,500 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया गया है और अगले दो साल के अंदर इस महकमे के सभी 22,500 खाली पद भरे जाएंगे।'
पुलिस बैंड के लिए भी होगी 750 भर्तियां
अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल तक प्रदेश के हर जिले में पुलिस बैंड की व्यवस्था के लिए 750 पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर जिलों में पुलिस बैंड के साथ परेड आयोजित की जाएंगी।
सीएम ने लॉन्च किया 'पुलिस सेतु' ऐप
कार्यक्रम के दौरान यादव ने इंदौर पुलिस के 'पुलिस सेतु' ऐप को भी लॉन्च किया और इसकी खूबियां बताते हुए कहा कि, 'इस ऐप की मदद से नागरिक अपने स्थान के आधार पर संबंधित पुलिस थाने एवं ड्यूटी अधिकारियों की जानकारी प्राप्त कर उनसे सीधे संपर्क कर सकेंगे।' उन्होंने कहा कि 'यह ऐप नागरिकों और पुलिस कर्मियों के बीच संवाद को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाएगा और इसके माध्यम से पुलिस थानों और संबंधित कर्मियों की जानकारी, नजदीकी थाने की लोकेशन, नक्शे और संपर्क संबंधी सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी।'
इंदौर पुलिस की 51 बाइक्स को भी झंडी दिखाई
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस ऐप को प्रदेश स्तर पर भी पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने आइडियल ट्रैफिक सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत इंदौर पुलिस की 51 मोटरसाइकिलों को फ्लैग ऑफ भी किया।
इस आयोजन की जानकारी सोशल मीडिया पर देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा, 'विजयादशमी के पावन अवसर पर आज इंदौर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शस्त्रों का विधि-विधान से पूजन किया। शस्त्र पूजन भारतीय सनातन संस्कृति, शौर्य, शक्ति और कर्तव्यनिष्ठा का प्रतीक है। प्रदेश सरकार सभी त्योहारों और सांस्कृतिक परंपराओं में सहभागिता कर इन्हें प्रोत्साहित कर रही है।'
दिग्विजय सिंह की यात्रा पर किया कटाक्ष
कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यादव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की उज्जैन से अयोध्या तक निकाली जा रही यात्रा को लेकर कटाक्ष किया और कहा, 'भगवान के नाम पर यात्रा करो, तो भाव भी जरूरी है।' बता दें कि विजयादशमी पर शुरू हुई दिग्विजय सिंह की यह 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर बने मंदिर में चंदे और चढ़ावे की कथित चोरी के खिलाफ निकाली जा रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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