दोस्तों संग बर्थडे मनाने मैहर आई थी लड़की, होटल में 1 घंटे रुकी और हो गई मौत
यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के देवीजी रोड स्थित आस्था यात्री निवास में हुई है। लड़की अपनी दो सहेलियों और चार युवक दोस्तों के साथ मैहर आई थी। यात्री निवास में कमरा लेने के महज एक घंटे के भीतर उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया।
मध्यप्रदेश के मैहर जिले में जन्मदिन की खुशियां मनाने आई जबलपुर की एक 22 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के देवीजी रोड स्थित आस्था यात्री निवास में हुई है। लड़की अपनी दो सहेलियों और चार युवक दोस्तों के साथ मैहर आई थी। यात्री निवास में कमरा लेने के महज एक घंटे के भीतर उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से होटल-लॉज संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है।
कमरे में रुकने के 1 घंटे बाद बिगड़ गई तबीयत
पुलिस के अनुसार, जबलपुर निवासी कुल सात युवक-युवतियों का ग्रुप युवती का जन्मदिन मनाने और मां शारदा के दर्शन के उद्देश्य से मैहर पहुंचा था। सोमवार तड़के करीब 3 बजे सभी लोग देवीजी रोड स्थित आस्था यात्री निवास पहुंचे और वहां रुकने के लिए कुल तीन कमरे लिए। सामान रखकर कमरों में जाने के लगभग एक घंटे बाद, तड़के करीब 4 बजे युवती की हालत अचानक बिगड़ने लगी। घबराए हुए साथी उसे तुरंत उठाकर सिविल अस्पताल मैहर लेकर भागे, लेकिन वहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद ही उसे मृत घोषित कर दिया।
शव ले जाने की जिद पर अड़े दोस्त, मोर्चरी में रखवाया शव
युवती की मौत की खबर सुनते ही सिविल अस्पताल परिसर में हंगामे और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। साथ आए दोस्त किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई या पोस्टमार्टम कराए बिना शव को तुरंत अपने साथ जबलपुर ले जाने की जिद करने लगे। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की गंभीरता को भांपते हुए अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने पुलिस की अनुमति के बिना शव सौंपने से साफ इनकार कर दिया। अस्पताल से मिली सूचना के बाद कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। पुलिस ने जबलपुर में मृतिका के परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी है।
सभी 6 दोस्तों से हो रही पूछताछ, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार
कोतवाली थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। घटना की सूचना पर एफएसएल टीम ने आस्था यात्री निवास के संबंधित कमरे की बारीकी से जांच कर भौतिक साक्ष्य जुटाए हैं। इसके अलावा पुलिस ने यात्री निवास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के लिए डीवीआर जब्त कर लिया है। पुलिस युवती के साथ आए सभी छह दोस्तों को हिरासत में लेकर अलग-अलग बैठाकर गहन पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की मौजूदगी में होने वाले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों से पर्दा उठ सकेगा।
रिपोर्ट- जयदेव
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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