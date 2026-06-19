इंदौर में नीट छात्रा ने इमारत से कूदकर की आत्महत्या, बहन बोली- परीक्षा की वजह से तनाव में थी
मृतक छात्रा मेडिकल अधिकारी की बेटी थी और इंदौर में अपनी बहन के साथ रहती थी। उसकी बहन ने कहा, ‘वह तीन बार नीट की परीक्षा दे चुकी थी, हालांकि अबतक उसे सफलता नहीं मिली थी। परीक्षा रद्द होने की वजह से वह काफी तनाव में थी।’
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से शुक्रवार सुबह उस वक्त एक बुरी खबर आई, जब देर रात एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद 20 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। मृतक छात्रा की पहचान अवंतिका मौर्य के रूप में हुई है, जो कि धार के एक मेडिकल ऑफिसर की बेटी थी और रविवार को होने वाली NEET-UG की परीक्षा में शामिल होने वाली थी। अवंतिका की बहन ने बताया कि वह परीक्षा की तैयारी को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में थी। बहन ने बताया कि वह तीन बार पहले भी यह परीक्षा दे चुकी थी, लेकिन असफल रहने की वजह से अब उसके पास परीक्षा पास करने का यह आखिरी मौका था। तीसरी मंजिल से गिरने के बाद छात्रा को गंभीर हालत में गुरुवार रात अस्पताल ले जाया गया, जहां शुक्रवार को चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।
पुलिस अधिकारी संतोष दूधी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि शुरुआती तौर पर यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन दुर्घटना की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 'बताया जा रहा है कि गिरने के समय वह किसी से बात कर रही थी, जिसके बाद जांच के लिए उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है।' साथ ही उन्होंने बताया कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को छत से गिरने से पहले 20 साल की छात्रा रात करीब 11:30 बजे अपनी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर अपनी कजिन से बात कर रही थी। इसके कुछ ही मिनटों बाद, वह छत से गिर गई। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि छात्रा ने इससे पहले जनवरी में भी आत्महत्या की कोशिश की थी। जिसके बाद उसके परिवार ने उसे कोई दूसरा कोर्स चुनने के लिए प्रोत्साहित किया था। हालांकि वह डॉक्टर बनने की जिद पर अड़ी रही।
पुलिस के अनुसार मृतक छात्रा इंदौर में अपनी बहन के साथ रहती थी। उसकी बहन ने कहा, 'वह तीन बार नीट की परीक्षा दे चुकी थी, हालांकि अबतक उसे सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इस बार उसे परीक्षा पास करने का भरोसा था। हालांकि परीक्षा रद्द होने के बाद से ही वह तनाव में थी। बहन ने बताया कि हमने उसका एडमिशन फार्मेसी कोर्स में करा दिया था और उसे दबाव न लेने की सलाह दी थी, लेकिन वह डॉक्टर बनने का अपना सपना छोड़ने को तैयार नहीं थी।'
उधर विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इंदौर में हुई छात्रा की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'इंदौर में NEET की तैयारी कर रही छात्रा अवंतिका मौर्य द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबर अत्यंत दुखद और मन को विचलित करने वाली है। भाजपा के पेपर माफिया के हाथ कई मासूम बच्चों के खून से सने हुए हैं। यह मौत नहीं, बल्कि भाजपा की भ्रष्ट व्यवस्था द्वारा की गई हत्या है। इस मौत के लिए नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा।'
12 मई को NEET-UG टेस्ट रद्द होने के बाद इस परीक्षा को 21 मई को दोबारा शेड्यूल किया गया है। पिछली परीक्षा को इस वजह से रद्द कर दिया गया था, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों ने पाया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। परीक्षा से दो दिन पहले, 1 मई को ही कुछ फोन पर परीक्षा में पूछे गए सवाल उपलब्ध थे। दो साल में यह दूसरी बार था जब NEET जांच के दायरे में आया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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