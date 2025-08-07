एमपी में जनता ने सरकार को लगाया चूना, पीएम जीवन ज्योति बीमा में 20 करोड़ की ठगी, ऐसे किया स्कैम

मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में करीब 20 करोड़ रुपये की लूट हुई है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में करीब 20 करोड़ रुपये की लूट हुई है। ये कारनामा करने वाली पूरी एक गैंग है, जिसने जीवित व्यक्तियों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर बैंक से पैसा निकाले। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने ग्वालियर भिंड और मुरैना से 15 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मामला दर्ज किया है।

जिंदा को मरा, मरा को जिंदा बताकर लूटे पैसे गैंग ने जिंदा लोगों को मृत बता दिया और मृत लोगों को जिंदा। इस तरह लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाए और योजना में रजिस्टर करने के बाद उनके नाम पर दो-दो लाख रुपए निकाले गए। अभी तक की जांच में घोटाले की इस रकम का आंकड़ा लगभग 20 करोड़ तक पहुंच गया है। संभावना जताई जा रही है कि ठगी की रकम 100 करोड़ तक पहुंच सकती है।

फरवरी 2025 में मिली पहली शिकायत इस योजना के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसका फायदा गिरोह ने उठाया और लोगों के फर्जी रजिस्ट्रेशन किए। EOW को फरवरी 2025 में ग्वालियर में एक शिकायत मिली थी, जिसमें संदिग्ध बीमा क्लेम की जानकारी दी गई थी। जांच शुरू होने पर पता चला कि इस घोटाले में मृत लोगों को जीवित दिखाकर उनके नाम पर बीमा पॉलिसी बनाई गई और फिर फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाकर बीमा राशि का क्लेम किया गया।

अब तक सामने आए 1004 संदिग्ध क्लेम अब तक की जांच में 1,004 संदिग्ध क्लेम सामने आए हैं, जिनमें से अधिकांश फर्जी पाए गए हैं। इसमें जीवित लोगों को मृत बताया गया है और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको भी जिंदा बात कर पॉलिसी कराई गई और फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर बैंकों से पैसे निकाले गए।

EOW ने शिकायत के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाया जिसमें यह जानकारी मिली कि ग्वालियर चंबल संभाग में आठ बीमा कंपनियां जिसमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, स्टार यूनियन डाइ- इची लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस, आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, मक्स लाइफ इंश्योरेंस,यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है।

2-2 लाख रुपये खातों में आए EOW इन कंपनियों से जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2024 तक 5 साल के दौरान उन प्रकरणों की जानकारी जुटा गई जिनका बीमा क्लेम 2 लाख नॉमिनी के खाते में भुगतान किया गया। कुल 1004 क्लेम की जानकारी सामने आई, जिसमें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अभी तक 325 केस और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने 679 केसों में 20 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है शेष कंपनियों से जानकारी और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।

क्या है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बीमा योजना की शुरुआत की थी जिसमें बीमा धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को 2 लाख रुपये की सहायता मिलती है। इसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये 18 से 55 साल के उम्र के लोगों के लिए आज भी चलाई जा रही है। ये हर साल नवीनीकरण होने वाली पॉलिसी है जिसमें बीमा धारक को 436 रुपये सालाना जमा करने होते हैं जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है।

उस व्यक्ति का निधन हो जाने पर बीमा कम्पनी की ओर से नामित किये हुए नॉमिनी को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। इस योजना में आवेदन करने के 45 दिन के बाद बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम चालू कर दिया जाता है।