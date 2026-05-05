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मध्य प्रदेश के ईथेनॉल प्लांट में टैंक गिरने से मचा हड़कंप, 2 मजदूरों की दबकर मौत

May 05, 2026 03:52 pm ISTRatan Gupta नरसिंहपुर, वार्ता
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जानकारी के मुताबिक, मुंगवानी थाना क्षेत्र के बचई गांव स्थित महाकौशल शुगर मिल परिसर में बने इथेनॉल प्लांट में सोमवार रात एक टैंक गिर गया। इसमें दो मजदूरों की दबकर मौत हो गई।

मध्य प्रदेश के ईथेनॉल प्लांट में टैंक गिरने से मचा हड़कंप, 2 मजदूरों की दबकर मौत

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित इथेनॉल प्लांट से हादसे की खबर सामने आई है। इसमें 2 मजदूरों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक, मुंगवानी थाना क्षेत्र के बचई गांव स्थित महाकौशल शुगर मिल परिसर में बने इथेनॉल प्लांट में सोमवार रात एक टैंक गिर गया। इसमें दो मजदूरों की दबकर मौत हो गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार हादसा उस समय हुआ, जब प्लांट में कार्यरत मजदूर टैंक के पास काम कर रहे थे। अचानक टैंक गिरने से दोनों मजदूर उसकी चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान सिलवानी गांव निवासी पवन ठाकुर और खापा पट्टी गांव निवासी जगदीश यादव के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी में सामने आया है कि यहां मशीन की मरम्मत का काम चल रहा था। इसी वक्त प्लांट में टैंक गिरा और बड़ा हादसा हो गया। हादसे के दौरान प्लांट में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में घायल मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 को मृत घोषित कर दिया गया। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं- आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे? मजदूरों ने सेफ्टी उपकरण पहने थे या नहीं? क्या इसमें कोई लापरवाही हुई या काम के दौरान ही किसी तरह की चूक हुई है?

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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