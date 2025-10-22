Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़2 special trains from Bhopal for Chhath Puja, know on which day they will depart and where they will stop
छठ पूजा के लिए रेलवे ने भोपाल से चलाई दो स्पेशल ट्रेन, जानिए किस-किस दिन चलेंगी और कहां-कहां रुकेंगी?

छठ पूजा के लिए रेलवे ने भोपाल से चलाई दो स्पेशल ट्रेन, जानिए किस-किस दिन चलेंगी और कहां-कहां रुकेंगी?

संक्षेप: डीआरएम ने जोर देते हुए बताया कि हमने आरक्षित और अनारक्षित यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश लाइनें बनाई हैं और यात्रियों को क्षमता के अनुसार प्लेटफार्मों पर निर्देशित किया जा रहा है।

Wed, 22 Oct 2025 04:31 PMSourabh Jain एएनआई, भोपाल, मध्य प्रदेश
छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम-मध्य रेलवे भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से दो ट्रेनें चला रहा है। जिसका मकसद त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करना है। इनमें से एक ट्रेन सप्ताह में दो बार और एक ट्रेन हफ्ते में एकबार चल रही है। इस बारे में भोपाल मंडल रेल प्रबंधक (DRM) पंकज त्यागी ने जानकारी दी।

त्यागी ने बताया कि इन दो स्पेशल ट्रेनों में से एक ट्रेन रानी कमलापति-दानापुर स्पेशल ट्रेन (01667) सप्ताह में दो बार मंगलवार और शनिवार को, जबकि दूसरी ट्रेन रानी कमलापति-अगरतला स्पेशल ट्रेन (01665) सप्ताह में एक बार गुरुवार को चल रही है।

RKMP से DNR द्विसाप्ताहिक ट्रेन

प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति-दानापुर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी 1 नवंबर तक हर मंगलवार और शनिवार को दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर रानी कमलापति स्टेशन से चलकर अगले दिन सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर दानापुर पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 01668 दानापुर-रानी कमलापति द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 2 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और रविवार को सुबह 11 बजे दानापुर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 8 बजकर 55 मिनट पर रानी कमलापति पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा और दानापुर में रुकेगी।

RKMP से AGTL साप्ताहिक ट्रेन

इसके अलावा गाड़ी संख्या 01665 रानी कमलापति-अगरतला साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन हर गुरुवार को दोपहर 3 बजकर 40 मिनट पर रानी कमलापति स्टेशन से चलकर तीसरे दिन शाम 6 बजकर 55 मिनट पर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 01666 अगरतला-रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन हर रविवार को शाम 5 बजकर 20 मिनट पर रवाना होकर और तीसरे दिन 4 बजकर 35 मिनट पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलीपुत्र, हाजीपुर, बरौनी, बेगुसराय, खगड़िया, नौगाछिया, कटिहार, किशनगंज, न्यूजलपाईगुड़ी, न्यू कूच बिहार समेत अन्य स्टेशनों पर रुकेगी।

मीडिया से बात करते हुए डीआरएम त्यागी ने कहा, 'हमने छठ पूजा पर अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैयारी कर ली है। हमने यहां से कुछ विशेष ट्रेनें चलाने की भी योजना बनाई है। यहां से दानापुर (बिहार) के लिए सप्ताह में मंगलवार और शनिवार को दो ट्रेनें चलेंगी। इसके साथ ही, अगरतला तक चलने वाली एक ट्रेन भी सप्ताह में एक बार चलेगी। ये तीन ट्रेनें मंडल में अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने में हमारी मदद करेंगी।'

उन्होंने यह भी बताया कि दिवाली के त्योहार को देखते हुए कई ट्रेनों में कुछ अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए थे और इससे भी उन्हें काफी मदद मिली। डीआरएम ने यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधा योजना के कार्यान्वयन पर भी जोर दिया।

उधर टिकट संबंधी समस्याओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'इस मंडल में टिकटिंग के लिए हमारे पास तीन हैंड होल्डिंग डिवाइस हैं। इनमें से दो भोपाल में और एक इटारसी में कार्यरत हैं। जब भी टिकटिंग कतार लंबी हो जाती है, तो यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए टिकट देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही, सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें (एटीवीएम) भी कार्यरत हैं। हमने कुछ स्थानों पर टिकट काउंटर भी बढ़ाए हैं।'

डीआरएम ने जोर देते हुए बताया कि हमने आरक्षित और अनारक्षित यात्रियों के लिए अलग-अलग प्रवेश लाइनें बनाई हैं और यात्रियों को क्षमता के अनुसार प्लेटफार्मों पर निर्देशित किया जा रहा है। प्रमुख स्टेशनों पर आरक्षित और अनारक्षित दोनों प्रकार के यात्रियों के लिए रस्सियों और बैरिकेड्स का उपयोग करके कतारों को प्रबंधित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को भी तैनात किया गया है।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
