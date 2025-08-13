अपने ही पिता का हाथ बांधकर नहर में फेंक दिया, तड़प-तड़पकर हो गई मौत; 2 बेटे गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के जबलपुर में दो बेटों ने अपने पिता के साथ जो किया, वो दिल दहला देने वाला है। दो बेटों ने अपने ही पिता का हाथ बांधकर नहर में फेंक दिया। इससे पिता की तड़प-तड़पकर मौत हो गई।
मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के दो कलियुगी बेटों ने अपने ही बुजुर्ग पिता का हाथ बांधकर उन्हें नहर में फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में हत्या का एक मामला दर्ज करके दोनों आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यह घटना मझगवां थाना क्षेत्र के ग्राम अगरिया में रविवार देर रात को हुई और पीड़ित का शव मंगलवार को बरामद किया गया। दोनों आरोपी बेटों को जब पुलिस ने गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
मझगवां थाना प्रभारी हर दयाल सिंह ने बताया कि गिरनी कुमार चक्रवर्ती (55) का शव अगरिया गांव से 10 किलोमीटर दूर नहर में तैरता मिला। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सिंह ने बताया कि शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस को गिरनी कुमार चक्रवर्ती के एक रिश्तेदार ने बताया कि चाचा (गिरनी) को उनके दोनों बेटे रविवार की रात को हाथ बांधकर ले जा रहे थे। रिश्तेदार ने बताया कि पूछने पर उसके चचेरे भाइयों ने उसे बताया कि वह चाचा को सिद्ध बाबा छोड़ने जा रहे हैं।
इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सिंह ने कहा कि इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी बेटों संतोष चक्रवर्ती (28) और अजय चक्रवर्ती (25) को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने पिता की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उनके पिता अक्सर शराब के नशे में घर के सदस्यों के साथ मारपीट किया करते थे और उनकी इन हरकतों से परेशान होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले अपने पिता को मारा-पीटा और उनके दोनों हाथों को बांधकर उन्हें नहर में फेंक दिया।