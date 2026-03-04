Hindustan Hindi News
MP में दर्दनाक हादसा! सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत; होली के दिन घर में पसरा मातम

Mar 04, 2026 02:40 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
दोनों सगे भाई दशरथ चौहान (24) और प्रधान चौहान (19) ग्राम श्यामपुरा, सुसनेर के रहने वाले थे। वे उज्जैन में एक निजी दुकान पर काम करते थे। दोनों भाई होली का त्यौहार मनाने के लिये देर रात अपने घर लौट रहे थे तभी हादसा हो गया और दोनों की मौत हो गई।

मध्यप्रदेश के आगर-मालवा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई। हादसा उज्जैन-झालावाड़ नेशनल हाईवे-552जी पर सुसनेर मार्ग पर बीती रात हुआ। हादसे में एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

इस मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मृतक दोनों सगे भाई दशरथ चौहान (24) और प्रधान चौहान (19) ग्राम श्यामपुरा, सुसनेर के रहने वाले थे। वे उज्जैन में एक निजी दुकान पर काम करते थे। दोनों भाई होली का त्यौहार मनाने के लिये देर रात अपने घर लौट रहे थे तभी सुसनेर मार्ग पर कटन के समीप एक तेजगति से आ रही अनियंत्रित बोलेरो वाहन ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाइयों को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया और कानूनी कार्रवाई पूरी कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बोलेरो वाहन और उसके चालक को कोतवाली थाने में हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। मृतक दशरथ का एक बेटा भी है, जबकि प्रधान की शादी नहीं हुई है। होली के अवसर पर हुए इस हादसे से पूरे गांव में शोक का माहौल है।

