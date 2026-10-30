MP में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! मोहन सरकार ने DA 2 प्रतिशत बढ़ाया; एक और खुशखबरी
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है। इसके साथ ही पेंशनर्स के डीआर में भी दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का ऐलान किया गया है।
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दीवाली से पहले बड़ा ऐलान किया है। एमपी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए मोहन यादवा ने बताया कि बढ़ा हुआ दो प्रतिशत डीए कर्मचारियों को जनवरी, 2026 से लागू होगा। इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनर्स की महंगाई राहत यानी डीआर में भी दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। बढ़ा हुआ डीआर जुलाई, 2026 से लागू होगा और सितंबर, 2026 के महीने से एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के इस ऐलान के बाद अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच का डीए का अंतर कम हो गया है।
कब से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए
इस बढ़े हुए डीए का लाभ मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर महीने की सैलरी के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए नवंबर में आने वाले वेतन में बढ़ा हुआ डीए शामिल किया जाएगा। मोहन यादव सरकार के दीवाली से पहले लिए गए इस फैसले से एमपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
इससे पहले केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी, जिससे उनका कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 63 प्रतिशत तक पहुंच गया था। अब मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। इस तरह अब एमपी के सरकारी कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। इससे पहले एमपी के सरकारी कर्मचारियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता था, जिसमें अब दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच डीए का अंतर अब कम हो गया है। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार की कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का अंदर फिर भी बना रहेगा।
क्या बोले सीएम मोहन यादव
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि करने जा रही है। यह जनवरी से देय होगी। उन्होंने कहा कि जनवरी से सितंबर, नौ माह के एरियर्स का भुगतान तीन समान मासिक किश्तों में किया जाएगा। अक्टूबर माह के वेतन (नवंबर में देय) से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान होगा। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में जुलाई 2026 से 2% वृद्धि की जाएगी। सरकार पेंशनर्स और कर्मचारियों के हितों में सदैव साथ खड़ी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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