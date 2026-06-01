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अलवर में बाइक सवार दो लोगों पर गिरा 11 हजार वोल्टेज वाला बिजली तार, जलकर मौत

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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धीरोडा-दरोगाला सड़क मार्ग पर अचानक 11 हजार वोल्टेज वाली बिजली लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। उसी समय वहां से गुजर रहे बाइक सवार दो व्यक्ति हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए। करंट इतना तेज था कि दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई।

अलवर में बाइक सवार दो लोगों पर गिरा 11 हजार वोल्टेज वाला बिजली तार, जलकर मौत

मध्य प्रदेश के अलवर जिले में सोमवार शाम एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। धीरोडा-दरोगाला सड़क मार्ग पर अचानक 11 हजार वोल्टेज वाली बिजली लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया। उसी समय वहां से गुजर रहे बाइक सवार दो व्यक्ति हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए। करंट इतना तेज था कि दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में उनकी बाइक भी पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, टहला थाना क्षेत्र के धीरोडा-दरोगाला मार्ग पर सोमवार शाम दो व्यक्ति बाइक से अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क के ऊपर से गुजर रही 11 हजार केवी की बिजली लाइन का तार अचानक टूटा और उनकी बाइक पर गिरा। इससे उन दोनों की जलकर मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने शोर मचाया और बिजली विभाग को सूचना दी गई।

ग्रामीणों ने किसी तरह मौके पर पहुंचकर मदद करने का प्रयास किया, लेकिन हाई वोल्टेज लाइन होने के कारण कोई भी व्यक्ति उनके पास जाने का साहस नहीं कर सका। बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद लोगों ने राहत कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक दोनों व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी।

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हादसे की सूचना मिलते ही टहला थाना पुलिस पुलिस जाप्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए टहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान टहला क्षेत्र के लिलिया निवासी मूलचंद पुत्र देवबक्स गुर्जर (55 वर्ष) तथा कानियावास निवासी रमेश पुत्र लायूराम गुर्जर (52 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों किसी कार्य से बाइक पर जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विद्युत लाइनों के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते बिजली लाइनों की जांच और मरम्मत की जाती तो इस तरह की दुखद घटना टाली जा सकती थी। लोगों ने विभाग से जर्जर बिजली लाइनों की तत्काल जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं बिजली विभाग भी यह पता लगाने में जुटा है कि आखिर 11 हजार केवी लाइन का तार किन कारणों से टूटा। इस हादसे ने एक बार फिर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और बिजली लाइनों के नियमित रखरखाव की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। क्षेत्र के लोग प्रशासन से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।

रिपोर्ट- हँसराज

Ratan Gupta

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Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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