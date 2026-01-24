Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़2 more died due to contaminated water consumption in indore bhagirathpura
इंदौर में 'जहरीले पानी' का कहर जारी! 2 और की मौत

इंदौर में 'जहरीले पानी' का कहर जारी! 2 और की मौत

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी का कहर लगातार जारी है। यहां के भागीरथपुरा में 2 और लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था।

Jan 24, 2026 10:50 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित और सीवेजयुक्त पानी से फैल रहे संक्रमण ने एक बार फिर दो परिवारों को उजाड़ दिया। शुक्रवार को इलाज के दौरान 82 वर्षीय विद्या बाई यादव और 63 वर्षीय बद्रीप्रसाद की मौत हो गई। इन मौतों से साफ हो गया है कि हालात अब भी पूरी तरह काबू में नहीं हैं। क्षेत्र से रोजाना उल्टी-दस्त की शिकायत लेकर मरीज सामने आ रहे हैं। अस्पतालों की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। वर्तमान में 10 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं, जिनमें से दो मरीज वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं।

विद्या बाई यादव पूरी तरह स्वस्थ थीं और अपने दैनिक काम खुद करती थीं। 10 जनवरी से अचानक उन्हें उल्टी-दस्त शुरू हुए, जिसके बाद कमजोरी बढ़ती चली गई। बार-बार शौचालय जाने के दौरान गिरने से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। एमवाय अस्पताल में उम्र अधिक होने के कारण उनकी सर्जरी नहीं हो सकी। हालत बिगड़ने पर उन्हें अरबिंदो अस्पताल रेफर किया गया, जहां महज दो घंटे के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनकी मौत पुरानी बीमारी के चलते हुई है।

इसी तरह बद्रीप्रसाद को चार जनवरी को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चार दिन बाद छुट्टी मिलने के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। 17 जनवरी को उन्हें दोबारा अरबिंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

परिजनों का आरोप है कि बीमारी से पहले दोनों पूरी तरह स्वस्थ थे और मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन दूषित पानी ने उनकी जान ले ली। बद्रीप्रसाद के स्वजनों ने प्रशासन से अब तक किसी भी तरह की मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार करते हुए शनिवार को भागीरथपुरा चौकी के सामने शव रखकर चक्काजाम करने की चेतावनी दी है। इन मौतों ने एक बार फिर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी है। लापरवाही की कीमत आम नागरिक अपनी जान देकर चुका रहे हैं।

रिपोर्ट : हेमंत

Madhya Pradesh News
