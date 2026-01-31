Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़2 minor borthers sank in septic tank in tikamgarh died
टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा! सेप्टिक टैंक में डूबने से 2 बच्चों की मौत; दोनों भाई थे

टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा! सेप्टिक टैंक में डूबने से 2 बच्चों की मौत; दोनों भाई थे

संक्षेप:

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक सैप्टिक टैंक में डूबने की वजह से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है।

Jan 31, 2026 01:35 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, टीकमगढ़
share Share
Follow Us on

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में एक निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में डूबने से दो नाबालिग भाइयों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना शहर के शिवनगर इलाके में शुक्रवार देर शाम हुई। कोतवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक ब्रजेन्द्र सिंह घोष ने बताया कि दोनों बच्चों के शव टैंक से बरामद हुए हैं और इस सिलसिले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी मृत्यु के कारण स्पष्ट हो सकेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मृतकों की पहचान सचेंद्र यादव के पुत्र आशीष (छह) और नरेंद्र (पांच) के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर स्कूल से लौटने और खाना खाने के बाद दोनों बच्चे खेलने निकले थे लेकिन काफी देर तक जब वे वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चे घर और आसपास कहीं नहीं दिखे तो उनकी नजर पड़ोस में निर्माणाधीन एक मकान पर गई। परिजनों के मुताबिक मकान के सेप्टिक टैंक में बच्चों के गिर जाने की आशंका के मद्देनजर जब उसमें भरे पानी को निकाला गया तो उनके शव मिले। परिजन तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|