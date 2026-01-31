टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा! सेप्टिक टैंक में डूबने से 2 बच्चों की मौत; दोनों भाई थे

मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में एक निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में डूबने से दो नाबालिग भाइयों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना शहर के शिवनगर इलाके में शुक्रवार देर शाम हुई। कोतवाली थाना प्रभारी उप निरीक्षक ब्रजेन्द्र सिंह घोष ने बताया कि दोनों बच्चों के शव टैंक से बरामद हुए हैं और इस सिलसिले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी मृत्यु के कारण स्पष्ट हो सकेंगे।

मृतकों की पहचान सचेंद्र यादव के पुत्र आशीष (छह) और नरेंद्र (पांच) के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर स्कूल से लौटने और खाना खाने के बाद दोनों बच्चे खेलने निकले थे लेकिन काफी देर तक जब वे वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चे घर और आसपास कहीं नहीं दिखे तो उनकी नजर पड़ोस में निर्माणाधीन एक मकान पर गई। परिजनों के मुताबिक मकान के सेप्टिक टैंक में बच्चों के गिर जाने की आशंका के मद्देनजर जब उसमें भरे पानी को निकाला गया तो उनके शव मिले। परिजन तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया।