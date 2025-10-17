Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़2 laboures died in madhya pradesh in factory accident
MP में बड़ा हादसा, बायो प्लांट में गिरा लोहे का ढांचा; 2 मजदूरों की मौत

MP में बड़ा हादसा, बायो प्लांट में गिरा लोहे का ढांचा; 2 मजदूरों की मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के बुधनी में एक फैक्ट्री में लोहे का बड़ा ढांचा गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई।

Fri, 17 Oct 2025 11:57 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां की वर्धमान फैक्ट्री परिसर में निर्माणाधीन बायो प्लांट के इंस्टॉलेशन के दौरान अचानक लोहे का भारी ढांचा गिर पड़ा। कल देर शाम हुए इस हादसे में देखते ही देखते तीन मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। साथी मजदूर दौड़ते हुए पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक दो मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक गंभीर घायल है ।

पुलिस क़े अनुसार मृतकों की पहचान संदेश पिता रघुनाथ कुशवाह (37 वर्ष, निवासी गोपालगंज, बिहार) और कुंदन पिता रईस अंसारे (49 वर्ष, निवासी देवरिया, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। दोनों ही अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर आए थे, लेकिन अब उनके घरों में दीपावली से पहले मातम छा गया है। परिजन को जैसे ही हादसे की खबर मिली, गांवों में कोहराम मच गया।

तीसरा मजदूर, दिलनवाज पिता सहमद (19 वर्ष, गोपालगंज, बिहार), हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल के साथियों ने आरोप लगाया कि लोहे का ढांचा बिना सुरक्षा उपायों के खड़ा किया जा रहा था और मजदूरों को जल्दबाज़ी में काम पूरा करने का दबाव था।

एसडीओपी रवि शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह कार्य ठेकेदार के अधीन कराया जा रहा था। मौके पर न तो पर्याप्त सुरक्षा उपकरण थे, न ही किसी इंजीनियर की देखरेख। मजदूरों को सिर्फ जल्दी काम खत्म करो का आदेश दिया गया था। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन और ठेकेदार दोनों चुप हैं। वहां के कर्मचारियों ने भी मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|