MP में बड़ा हादसा, बायो प्लांट में गिरा लोहे का ढांचा; 2 मजदूरों की मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के बुधनी में एक फैक्ट्री में लोहे का बड़ा ढांचा गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई।

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां की वर्धमान फैक्ट्री परिसर में निर्माणाधीन बायो प्लांट के इंस्टॉलेशन के दौरान अचानक लोहे का भारी ढांचा गिर पड़ा। कल देर शाम हुए इस हादसे में देखते ही देखते तीन मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। साथी मजदूर दौड़ते हुए पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक दो मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक गंभीर घायल है ।

पुलिस क़े अनुसार मृतकों की पहचान संदेश पिता रघुनाथ कुशवाह (37 वर्ष, निवासी गोपालगंज, बिहार) और कुंदन पिता रईस अंसारे (49 वर्ष, निवासी देवरिया, उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। दोनों ही अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर आए थे, लेकिन अब उनके घरों में दीपावली से पहले मातम छा गया है। परिजन को जैसे ही हादसे की खबर मिली, गांवों में कोहराम मच गया।

तीसरा मजदूर, दिलनवाज पिता सहमद (19 वर्ष, गोपालगंज, बिहार), हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल के साथियों ने आरोप लगाया कि लोहे का ढांचा बिना सुरक्षा उपायों के खड़ा किया जा रहा था और मजदूरों को जल्दबाज़ी में काम पूरा करने का दबाव था।